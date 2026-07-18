"Będą wydawane natychmiast". Nowa deklaracja szefa ukraińskiego IPN

W skrócie Ołeksandr Ałfiorow zadeklarował, że nowe zgody na ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej będą wydawane szybko po zakończeniu prac poszukiwawczych.

Wołodymyr Zełenski zapowiedział otwarcie archiwów dotyczących zbrodni wołyńskiej i działania na rzecz pogłębienia polsko-ukraińskiego dialogu.

Obecnie prowadzone są ekshumacje w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej, a następne prace planowane są w takich miejscach jak Huta Pieniacka.

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Kwestia poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar zbrodni wołyńskiej od lat pozostaje jednym z trudnych tematów w relacjach polsko-ukraińskich. W ostatnich dniach pojawiły się jednak sygnały o przyspieszeniu współpracy w tej sprawie.

Jak poinformował Polskie Radio Ołeksandr Ałfiorow, ukraińskie przepisy przewidują określoną procedurę prowadzenia takich prac. W pierwszej kolejności konieczne jest uzyskanie zgody na poszukiwania, a dopiero po ich zakończeniu możliwe jest wydanie pozwolenia na ekshumację.

Ekshumacje. Ukraiński IPN zapewnia, że procedury będą przyspieszone

Szef ukraińskiego IPN wyjaśnił, że zgodnie z prawem za wydanie zgody na poszukiwania odpowiada Ministerstwo Kultury, natomiast decyzje dotyczące ekshumacji podejmuje komisja działająca przy Instytucie Pamięci Narodowej Ukrainy.

- Według ukraińskiego prawa ekshumacje muszą być poprzedzone poszukiwaniami - podkreślił Ołeksandr Ałfiorow w rozmowie z Polskim Radiem. Jak dodał, po zakończeniu poszukiwań formalnie trzeba jeszcze odczekać określony czas przed wydaniem zgody na wydobycie szczątków.

Jednocześnie zaznaczył, że w obecnej sytuacji komisja działa bardzo sprawnie. - Zgody na ekshumacje po zakończeniu prac poszukiwawczych wydawane będą praktycznie natychmiast - zapewnił.

Zwrot w relacjach polsko-ukraińskich. Zełenski ogłosił decyzje

Deklaracja ukraińskiego urzędnika pojawiła się po wypowiedzi prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. W piątek ukraiński przywódca zapowiedział m.in. otwarcie archiwów dotyczących zbrodni wołyńskiej.

Chodzi przede wszystkim o dokumenty znajdujące się w zasobach Służby Bezpieczeństwa Ukrainy oraz Służby Wywiadu Zagranicznego. Zełenski zapowiedział również dalsze działania na rzecz dialogu i współpracy między społeczeństwami Polski i Ukrainy.

Do deklaracji ukraińskiego przywódcy odniósł się premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu podkreślił, że z uwagą przyjmuje zapowiedzi dotyczące relacji między oboma krajami i liczy na ich realizację.

"Z satysfakcją i nadzieją przyjmuję słowa i decyzje Wołodymyra Zełenskiego, dotyczące relacji między naszymi państwami, które muszą być oparte na wzajemnym szacunku i prawdzie" - napisał Tusk. Dodał, że Polska jest gotowa do "poważnego i przyjaznego dialogu" zarówno w sprawach, które łączą oba narody, jak i tych, które wciąż pozostają źródłem sporów.

Trwają prace w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej

Obecnie na terytorium Ukrainy prowadzone są ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej w miejscowościach Ostrówki i Wola Ostrowiecka. To jedne z miejsc, w których w czasie II wojny światowej doszło do masowych mordów na polskiej ludności cywilnej.

Kolejne prace planowane są najprawdopodobniej na przyszły rok. Jak wskazano, chodzi między innymi o Hutę Pieniacką, gdzie w czerwcu odkryto masową mogiłę ofiar.

Rzeź wołyńska, przeprowadzona w latach 1943-1944 przez oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii oraz wspierające je formacje, pochłonęła dziesiątki tysięcy polskich ofiar. Sprawa upamiętnienia zamordowanych i odnalezienia miejsc pochówku od wielu lat jest przedmiotem rozmów między Warszawą a Kijowem.





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