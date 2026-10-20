Będą polsko-ukraińskie kontrole graniczne? MSWiA: Możemy się zgodzić

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Jeżeli sytuacja w Ukrainie się zmieni i ze względu na bezpieczeństwo funkcjonariuszy i osób przekraczających granicę będzie konieczność wprowadzenia kontroli jedynie po stronie polskiej, to jesteśmy w stanie przychylić się do takiego rozwiązania - przekazało MSWiA. Propozycja wspólnych polsko-ukraińskich kontroli spotkała się z krytyką m.in. europosłanki Ewy Zajączkowskiej-Hernik.

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Polsko-ukraińskie przejście graniczne Korczowa-Krakowiec z zamkniętym szlabanem i barierkami na mokrej drodze
Polsko-ukraińskie przejście graniczne Korczowa-Krakowiec, w woj. podkarpackimWojciech OlkusnikEast News

W skrócie

  • MSWiA przekazało, że w przypadku zmiany sytuacji w Ukrainie Polska może dopuścić prowadzenie wspólnych kontroli granicznych po swojej stronie.
  • Takie rozwiązanie wymagałoby uzgodnień z Komisją Europejską i nie pozwala na samodzielne działanie ukraińskich służb w strefie Schengen.
  • Propozycja spotkała się z krytyką części polityków, a w okolicach przejść granicznych odnotowano rosyjskie ataki dronów.
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Resort podkreślił jednocześnie, że byłyby to wspólne kontrole służb obu państw.

Pod koniec września m.in. ukraińskie media poinformowały, że Ministerstwo Odbudowy, Infrastruktury i Transportu Ukrainy prowadzi rozmowy z Polską nad umową, która ma umożliwić pracę ukraińskich służb granicznych po stronie polskiej.

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Sprawa miała zostać poruszona podczas roboczego spotkania polskiej i ukraińskiej delegacji na przejściu granicznym Jagodzin-Dorohusk. Przeniesienie kontroli na stronę polską umożliwiłoby ruch nawet w przypadku zniszczenia infrastruktury granicznej po stronie ukraińskiej oraz uchroniłoby personel przed rosyjskimi atakami.

Ukraińskie kontrole graniczne w Polsce. "Jesteśmy w stanie się zgodzić"

Zapytane o tę sprawę MSWiA przekazało, że Polska jest w stanie przychylić się do takiego rozwiązania. Zaznaczyło jednocześnie, że takie kontrole byłyby prowadzone przez oba państwa.

- Jeżeli sytuacja w Ukrainie ulegnie zmianie i ze względu na bezpieczeństwo funkcjonariuszy i osób przekraczających granicę w obie strony, będzie konieczność wprowadzenia kontroli po polskiej stronie granicy, to Polska jest w stanie przychylić się do takiego rozwiązania, w którym zasady opierałyby się jednak na wspólnych kontrolach obu państw - poinformował PAP resort.

MSWiA zaznaczyło, że żadne decyzje w tym zakresie nie zapadły.

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- W związku z tym, że jesteśmy w strefie Schengen, taka decyzja wymagałaby notyfikacji Komisji Europejskiej pod kątem funkcjonowania strefy w zakresie przepływu ludzi i towarów. Zgodnie z prawem nie ma takiej możliwości, żeby funkcjonariusze Straży Granicznej lub przedstawiciele innych służb państwa trzeciego - takiego jak Ukraina, prowadziły samodzielnie kontrolę graniczną na terytorium państwa Schengen. Dotyczy to nie tylko sprawdzania dokumentów, ale także kontroli pod kątem jakości i zgodności towarów z wymogami UE - przekazało ministerstwo.

Rosjanie atakują w pobliżu przejść granicznych

Informacje o możliwych ukraińskich kontrolach na terytorium Polski wywołały falę krytyki ze strony polskich środowisk prawicowych. Pomysł krytykowała m.in. europosłanka Ewa Zajączkowska-Hernik. Jej zdaniem interesy polskie i ukraińskie "są w niektórych punktach bardzo rozbieżne", a zaufanie do ukraińskich służb "powinno być wybitnie ograniczone".

28 września jeden z dronów użytych przez Rosję do ataku na Ukrainę najprawdopodobniej uderzył w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin, po ukraińskiej stronie granicy.

Do podobnego uderzenia drona w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku doszło w nocy z 12 na 13 września; celem była m.in. stacja paliw i węzeł kolejowy w pobliżu granicy.

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