Siedmioro posłów PiS może wpaść w poważne tarapaty. Według marszałka Sejmu mieli oni naruszyć "spokój i porządek" w czasie próby wprowadzenia do gmachu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jeśli prezydium przychyli się do wniosku Szymona Hołownia to posłowie prawicy konsekwencję swojego działania odczują mocno po kieszeni. Lider Polski 2050 skomentował także przyjęcie mandatu poselskiego przez Monikę Pawłowską.