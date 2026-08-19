Początek tygodnia przyniósł ulewy i nawałnice w wielu regionach, a na Śląsku miejscami przyniosły tak silne gradobicie, że na niektórych ulicach zrobiło się biało. Środa także miejscami będzie nieprzyjemna, ale nie do tego stopnia. Na burze i ulewy powinni się przygotować zwłaszcza mieszkańcy północnych i zachodnich województw - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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"Raczej" bez gradu, ale z deszczem i burzami. Pogoda bez rewelacji

Na pogodę w naszym kraju w ciągu dnia wpłynie niż przemieszczający się znad Morza Północnego nad Bałtyk - informuje IMGW. Fronty atmosferyczne będą się przesuwać na wschód, a wraz z nimi intensywniejsze opady deszczu i lokalne, dość słabe burze, możliwe głównie w zachodniej połowie Polski.

Środowe burze nie będą tak silne jak te z początku tygodnia i synoptycy nie wydali w związku z nimi żadnych ostrzeżeń, jednak w ich trakcie trzeba się liczyć z porywami wiatru dochodzącymi do 65 km/h. Podobne podmuchy możliwe będą nad morzem.

"Raczej nie prognozuje się wystąpienia gradu" - czytamy w prognozie burz IMGW.

Przez północną Polskę wraz z postępującym niżem przesuną się fronty atmosferyczne, niosące opady deszczu i lokalne burze WXCharts materiał zewnętrzny

Najsilniejsze deszcze mogą występować przede wszystkim na północy i krańcach południowo-zachodnich - tam suma opadów może wynieść około 15 litrów wody na metr kwadratowy.

Dzień będzie przeważnie pochmurny, choć na wschodzie i północnym wschodzie rano i przed południem możliwe będą rozpogodzenia, jednak z czasem również tam warunki mogą się pogorszyć. Po południu i wieczorem nie można wykluczyć lokalnych, przelotnych opadów deszczu również w tych częściach kraju.

Gorąco nie będzie. Warunki w wielu miejscach się pogorszą

Lato w środę nie pokaże pełni swoich możliwości i do upału sporo zabraknie. Temperatury przeważnie wyniosą od 19 do 23 stopni, a najcieplej powinno być miejscami na południu, jednak nawet tam nie należy się spodziewać więcej niż około 25 stopni Celsjusza.

Środa będzie dość chłodna, a temperatury dochodzące do około 25 stopni zanotujemy jedynie lokalnie na południu WXCharts materiał zewnętrzny

Z powodu zachmurzenia, deszczu i możliwych burz na zachodzie i południu przez cały dzień pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasz organizm. Z kolei na północy, w centrum i na wschodzie warunki przeważnie będą obojętne, jednak z czasem również tam pogorszą się do niekorzystnych.

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