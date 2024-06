"Nic takiego nie nastąpiło. Nastąpiło za to wielkie wzmożenie osób, które bardzo chcą siać zamęt i chaos w szeregach PiS" - przekazała Beata Szydło. W tych słowach odniosła się do medialnych doniesień, jakoby miała zrezygnować z funkcji wiceprezesa partii. Była premier przypomniała także o swoim wyniku, jaki zdobyła w wyborach do Parlamentu Europejskiego. "Mam wrażenie, że bardzo to kogoś uwiera" - napisała.