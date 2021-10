Beata Kempa ze łzami w oczach. "Sikorski byłby w stanie uderzyć kobietę"

Polska

"Walnij się w ten zatłuszczony łeb" - napisał na Twitterze europoseł Radosław Sikorski (KO) do Beaty Kempy (PiS). - Są granice pogrywania. One zostały bardzo mocno przekroczone. Jeśli nie będą wyciągnięte konsekwencje i polityka w Polsce dalej będzie iść w tym kierunku, to rzut beretem, by bić kobiety. Jestem pewna, że (Sikorski - red.) byłby w stanie to zrobić. Jego wypowiedź dla Interii o tym świadczy - mówiła Polsat News Beata Kempa, odnosząc się do wymiany zdań z Radosławem Sikorskim. W trakcie rozmowy z Polsatem Beata Kempa nie ukrywała wzruszenia

Zdjęcie Beata Kempa w Polsat News / Polsat News / Polsat News