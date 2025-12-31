BBN ostrzega przed Rosją i Białorusią. Opublikowało dwie mapy
"Rosja i Białoruś zintensyfikowały prowokacje w domenie powietrznej" - przekazało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. W załączniku do wpisu BBN zamieściło dwie mapy podglądowe, które przedstawiają zdarzenia z udziałem dronów i balonów. Zdaniem biura w nadchodzącym roku "prowokacje w domenie powietrznej będą ponawiane".
W skrócie
- Rosja i Białoruś zwiększyły liczbę prowokacji w polskiej przestrzeni powietrznej, używając dronów i balonów.
- Narasta problem wtargnięć obiektów latających, w tym w pobliżu strategicznych baz wojskowych i lotnisk.
- BBN ostrzega przed dalszymi incydentami w 2026 roku i apeluje o ostrożność.
"Wydarzenia z ostatnich miesięcy 2025 r. wskazują, że Rosja i Białoruś zintensyfikowały prowokacje w domenie powietrznej, włączając je na stałe do katalogu działań wymierzonych w RP i inne państwa NATO" - napisało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego na platformie X.
BBN: Rosja i Białoruś zintensyfikowały prowokacje w przestrzeni powietrznej
Do wpisu załączono dwie mapy poglądowe, które przedstawiają zdarzenia z udziałem dronów lub balonów, "obejmujące wtargnięcia w suwerenną przestrzeń powietrzną lub naruszenia stref zakazu lotów zarówno w Polsce, jak i w innych państwach sojuszniczych od września br. do dnia dzisiejszego.
Biuro dodało, że w wielu przypadkach odnotowano także, że "podejrzana lub niebezpieczna aktywność bezzałogowych statków/obiektów powietrznych odbywała się w pobliżu lotnisk lub baz wojskowych".
"Niejednokrotnie w państwach leżących daleko na zachód od wschodniej flanki NATO" - zaznaczyło BBN.
Prowokacje Rosji i Białorusi. Urząd ostrzega przed kolejnymi działaniami
Urząd podkreślił, że w 2026 roku można spodziewać się, iż "prowokacje w domenie powietrznej będą ponawiane".
"Dlatego w nadchodzącym roku, jak i potem, konieczne jest wzmocnienie zdolności RP do zapewnienia bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej oraz bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej i wojskowych" - oceniło biuro.
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zaznaczyło przy tym, że "wzmocnienie to nie może odbywać się kosztem zwiększania potencjału obronnego RP w innych domenach".
Na koniec biuro podkreśliło, że "przyszłość przed nami" i musimy być "silni i razem".
Balony przemytnicze z Białorusi naruszyły polską przestrzeń powietrzną
Przypomnijmy, że do jednego ze zdarzeń z udziałem obiektów latających, które naruszyły polską przestrzeń, doszło w Wigilię. Wówczas policja wydała komunikat, w którym poinformowała o wlocie znad Białorusi kilkudziesięciu nieznanych obiektów latających.
"Dotychczas odnalezionych zostało siedem takich obiektów, cztery na terenie woj. podlaskiego, trzy na terenie woj. lubelskiego" - informowała wówczas policja.
"Policjanci niezwłocznie podjęli czynności w celu ich odnalezienia i zabezpieczenia" - dodano w komunikacie.
Funkcjonariusze apelowali przy tym o zachowanie szczególnej ostrożności, niezbliżanie się do obiektów ani niepodejmowanie działań na własną rękę.
"W przypadku uzyskania informacji o miejscu ich znalezienia należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112 i powiadomić odpowiednie służby" - apelowała policja.