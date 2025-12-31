W skrócie Rosja i Białoruś zwiększyły liczbę prowokacji w polskiej przestrzeni powietrznej, używając dronów i balonów.

Narasta problem wtargnięć obiektów latających, w tym w pobliżu strategicznych baz wojskowych i lotnisk.

BBN ostrzega przed dalszymi incydentami w 2026 roku i apeluje o ostrożność.

"Wydarzenia z ostatnich miesięcy 2025 r. wskazują, że Rosja i Białoruś zintensyfikowały prowokacje w domenie powietrznej, włączając je na stałe do katalogu działań wymierzonych w RP i inne państwa NATO" - napisało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego na platformie X.

BBN: Rosja i Białoruś zintensyfikowały prowokacje w przestrzeni powietrznej

Do wpisu załączono dwie mapy poglądowe, które przedstawiają zdarzenia z udziałem dronów lub balonów, "obejmujące wtargnięcia w suwerenną przestrzeń powietrzną lub naruszenia stref zakazu lotów zarówno w Polsce, jak i w innych państwach sojuszniczych od września br. do dnia dzisiejszego.

Biuro dodało, że w wielu przypadkach odnotowano także, że "podejrzana lub niebezpieczna aktywność bezzałogowych statków/obiektów powietrznych odbywała się w pobliżu lotnisk lub baz wojskowych".

"Niejednokrotnie w państwach leżących daleko na zachód od wschodniej flanki NATO" - zaznaczyło BBN.

Prowokacje Rosji i Białorusi. Urząd ostrzega przed kolejnymi działaniami

Urząd podkreślił, że w 2026 roku można spodziewać się, iż "prowokacje w domenie powietrznej będą ponawiane".

"Dlatego w nadchodzącym roku, jak i potem, konieczne jest wzmocnienie zdolności RP do zapewnienia bezpieczeństwa naszej przestrzeni powietrznej oraz bezpieczeństwa obiektów infrastruktury krytycznej i wojskowych" - oceniło biuro.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zaznaczyło przy tym, że "wzmocnienie to nie może odbywać się kosztem zwiększania potencjału obronnego RP w innych domenach".

Na koniec biuro podkreśliło, że "przyszłość przed nami" i musimy być "silni i razem".

Balony przemytnicze z Białorusi naruszyły polską przestrzeń powietrzną

Przypomnijmy, że do jednego ze zdarzeń z udziałem obiektów latających, które naruszyły polską przestrzeń, doszło w Wigilię. Wówczas policja wydała komunikat, w którym poinformowała o wlocie znad Białorusi kilkudziesięciu nieznanych obiektów latających.

"Dotychczas odnalezionych zostało siedem takich obiektów, cztery na terenie woj. podlaskiego, trzy na terenie woj. lubelskiego" - informowała wówczas policja.

"Policjanci niezwłocznie podjęli czynności w celu ich odnalezienia i zabezpieczenia" - dodano w komunikacie.

Funkcjonariusze apelowali przy tym o zachowanie szczególnej ostrożności, niezbliżanie się do obiektów ani niepodejmowanie działań na własną rękę.

"W przypadku uzyskania informacji o miejscu ich znalezienia należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112 i powiadomić odpowiednie służby" - apelowała policja.

