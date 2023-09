Nadawca publiczny zwraca uwagę, że eskalacja napięcia wzrosła po wygaśnięciu unijnego embarga na produkty spożywcze z Ukrainy, w tym głównie kwestia zboża. " Ukraina musi eksportować swoje zbiory , a szlaki lądowe są obecnie kluczowe, ponieważ Rosja celowo atakuje porty nad Morzem Czarnym i Dunajem. Ale, aby chronić swoich rolników, Polska nie chce wpuścić tańszego, ukraińskiego zboża na swój rynek , a jedynie pozwolić na jego tranzyt dalej do krajów UE" - wyjaśnia brytyjska stacja.

Moskwa chwali Dudę. "Nidy tak bardzo się z nim nie zgadzałam"