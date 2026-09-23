W skrócie
- Karol Nawrocki poinformował, że obecnie trwa wybór infrastruktury w związku z planowaną bazą amerykańską w Polsce.
- Prezydent USA Donald Trump poinformował wcześniej o znaczących postępach w sprawie utworzenia bazy.
- Karol Nawrocki przekazał, że konsultanci z USA odwiedzili już Polskę.
- Prezydent podkreślił, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce zapewnia stabilność w regionie i uznał realizację projektu za przesądzoną po deklaracji Donalda Trumpa.
- Według Nawrockiego ataki hybrydowe ze strony Rosji stanowią poważne zagrożenie, które dotyczy nie tylko Polski, ale także Europy.
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Informację o "znacznych postępach" w kontekście utworzenia bazy amerykańskiej w Polsce przekazał w ubiegłym tygodniu prezydent USA Donald Trump. W wywiadzie udzielonym Bloombergowi we wtorek Karol Nawrocki przekazał, że "konsultanci z USA już odwiedzili Polskę".
Baza USA w Polsce "to tylko kwestia czasu". Karol Nawrocki: Trwają prace
- Trwają prace nad przygotowaniem infrastruktury. Właściwie to właśnie teraz dokonywany jest wybór infrastruktury - oświadczył prezydent.
Jak dodał Nawrocki, "gdy prace zostaną zakończone przez administrację USA, przez oba rządy, prezydent Trump będzie mógł osobiście wziąć udział w inauguracji Fortu Trump". - Wydarzy się to w Polsce - wskazał.
W odpowiedzi na pytanie o ewentualne kwestie pozostające do dopracowania oraz horyzont realizacji projektu, Nawrocki przekonywał: - Jesteśmy pewni, że po deklaracji prezydenta Trumpa to tylko kwestia czasu.
Prezydent zaznaczył jednocześnie, że "pozostają kwestie administracyjne i finansowe". - Polska płaci za swoje bezpieczeństwo. Płacimy również za pobyt amerykańskich wojsk w Polsce. Dla nas to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ wiemy, za co płacimy - wskazał Nawrocki. Przekonywał przy tym, że "obecność wojsk USA w Polsce zapewnia nam stabilność w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej".
- Trudno mi podać konkretne daty, ale uważam, że sprawa jest z pewnością przesądzona, ponieważ prezydent Trump słynie z dotrzymywania słowa - podkreślił Nawrocki.
Karol Nawrocki o zagrożeniu ze strony Rosji. "Te ataki są bardzo poważne"
W rozmowie z Nawrockim dziennikarka przytoczyła również ostatnie ostrzeżenia premiera Donalda Tuska dotyczące możliwych ataków hybrydowych ze strony Rosji. Jak ocenił prezydent, "te ataki są bardzo poważne - nie tylko w Polsce, ale i całej Europie".
- Jesteśmy przekonani, że znajdujemy się w samym środku wojny hybrydowej. Mamy do czynienia z dronami, które pojawiają się już nie tylko w pobliżu polskiej granicy - w zeszłym roku nawet ją przekroczyły - przypomniał Nawrocki.
Dodał następnie, że "na Bałtyku toczy się wojna hybrydowa", a tego rodzaju działania są prowadzone zarówno w krajach bałtyckich, jak i innych państwach europejskich.
- Zjawisko to zdecydowanie rozlewa się na Zachód. Z jednej strony rosyjskie prowokacje kształtują przyszłe pole walki. Z drugiej jednak - stanowią sprawdzian dla odporności NATO. Sytuacja jest więc z pewnością poważna - ocenił prezydent.
Źródło: Bloomberg