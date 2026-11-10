W skrócie Prokuratura postawiła wiceszefowi MSZ Władysławowi Teofilowi Bartoszewskiemu zarzuty, dotyczące przywłaszczenia mienia i udaremnienia zaspokojenia wierzycieli.

Władysław Teofil Bartoszewski oświadczył, że nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów i będzie bronił swojego dobrego imienia w każdej instancji.

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że wiceszef MSZ przebywa obecnie na urlopie, a decyzje w jego sprawie zapadną po jego powrocie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Prokurator z mazowieckiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej przedstawił posłowi Bartoszewskiemu zarzuty, dotyczące m.in. przywłaszczenia powierzonych środków.

Chodzi o mienie powierzone Bartoszewskiemu przez Andrzeja Ciechanowieckiego oraz Fundację Non Omnis Moriar w celu zarządzania. Zarzuty, dotyczące przywłaszczenia środków pieniężnych obejmują czyny z okresu 9 lipca 2012 r. do 20 lutego 2015 r.; łącznie dotyczą kwoty 1 mln funtów brytyjskich, 405 tys. euro oraz ponad 6,6 mln zł.

Drugi zarzut dotyczy - jak przekazano - udaremnienia oraz uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela poprzez podejmowanie w okresie od 16 lipca 2012 roku do 9 marca 2022 roku szeregu działań, polegających na ukryciu, zbyciu i darowaniu składników swojego majątku.

Władysław Teofil Bartoszewski z zarzutami. "Nie przyznaję się"

W oświadczeniu Bartoszewskiego, do którego dotarła PAP, polityk napisał, że nie zgadza się z postawionymi mu zarzutami. "Co więcej, uważam, że postawienie ich w takiej, a nie innej formie może sugerować, że kwestia mojego prawa do dysponowania spornymi nieruchomościami została już przesądzona. Tak nie jest - sąd cywilny, który od lat zajmuje się sprawą tych mieszkań, jeszcze jej nie rozstrzygnął" - czytamy.

"Konsekwentnie stoję na stanowisku, że wszystkie działania związane z nabyciem nieruchomości były zgodne z pierwotną wolą Andrzeja Ciechanowieckiego wyrażaną w chwili ich zakupu, a lokale miały stanowić trwałe zabezpieczenie majątkowe dla mojej rodziny" - oświadczył Bartoszewski.

Zapowiedział też, że "będzie bronił prawdy i swojego dobrego imienia w każdej instancji, tak długo, jak będzie to konieczne".

Bartoszewski zaznaczył, że opierając się na ówczesnych rozmowach, deklaracjach i decyzjach prof. Ciechanowieckiego, rozumiał jego wolę w ten sposób, że nieruchomości stanowią dar dla jego rodziny i mają zapewnić jej bezpieczeństwo oraz stabilizację w Polsce. Potem, relacjonował Bartoszewski, z racji rodzinnych nie mógł już tak często bywać w Londynie i odwiedzać prof. Ciechanowieckiego, co spowodowało, że zaczął on oczekiwać, że mieszkania przejdą kiedyś na jego fundację.

"Taka zmiana jego stanowiska była dla mnie dużym zaskoczeniem, bo przez wszystkie poprzednie lata rozumiałem jego decyzje i zapewnienia inaczej. Chciałem mieć jasność co do swojej sytuacji, zasięgnąłem więc porad prawnych, które potwierdziły moje przekonanie, że nieruchomości zostały skutecznie nabyte przez spółkę Max&Max i nie mam obowiązku przekazywać ich fundacji prof. Ciechanowieckiego ani nikomu innemu" - przekazał polityk.

Bartoszewski podkreślił, że szanuje pracę organów ścigania, więc stawił się na wezwanie Prokuratury. "Nie przyznaję się jednak do popełnienia zarzucanych mi czynów. Jestem przekonany, że zarówno postępowanie karne, jak i nadal toczące się postępowanie cywilne potwierdzą moje racje i prawa do majątku" - dodał Bartoszewski.

Poinformował też, że wyraża zgodę, aby media używały jego pełnego imienia i nazwiska.

Co dalej z wiceszefem MSZ? Rzecznik rządu zapowiada

Podczas konferencji prasowej rzecznik rządu był pytany, czy w związku z postawieniem zarzutów Bartoszewskiemu premier Donald Tusk podejmie decyzję ws. odwołania wiceministra spraw zagranicznych, czy też będzie czekał na orzeczenie sądu.

- Jeśli chodzi o ministra Bartoszewskiego, przebywa teraz na urlopie i po jego powrocie będą w tej sprawie decyzje - powiedział Szłapka.

Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego wiceszefowi MSZ Prokurator Generalny skierował do Sejmu w lipcu tego roku. Bartoszewski zrzekł się immunitetu na początku października.

Przed posiedzeniem sejmowej komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych, która w październiku zajmowała się zrzeczeniem się przez Bartoszewskiego immunitetu, wiceszef MSZ zwrócił o odroczenie posiedzenia ws. jego immunitetu do czasu prawomocnego zakończenia procesu cywilnego. Wskazał wtedy, że do Sądu Apelacyjnego w Warszawie wpłynęły nowe dowody, które - jak stwierdził - będą miały istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Ostatecznie komisja 7 października stwierdziła poprawność formalną oświadczenia Bartoszewskiego o zrzeczeniu się immunitetu.



