Gdyby doszło do złożenia zażalenia oraz do prawomocnej decyzji sądu utrzymującej postanowienie z pierwszej instancji, co może rozstrzygnąć się w terminie do dwóch tygodni, wydanie Bartosza G. mogłoby nastąpić w ciągu kolejnych dziesięciu dni, co wiąże się z przygotowaniem procedury transportu do Polski, za co odpowiada międzynarodowy wydział konwojowy Komendy Głównej Policji.