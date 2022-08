Bariera na granicy z Białorusią. Pod murem ukryto podkop

"Mur nie spełnia celów, dla których został zbudowany. Mnie to nie dziwi" - napisał na Twitterze prof. Maciej Duszczyk, specjalista od migracji z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Jako dowód swojej oceny wstawił zdjęcia i nagrania, na których widać m.in. podkop, ułatwiający cudzoziemcom nielegalne przedostanie się do Polski. "Zabezpieczenie granicy i zablokowanie kanału migracyjnego przez Polskę jest konieczne. Inaczej będzie to wygrana Łukaszenki i Putina" - ocenia ekspert.

Zdjęcie Ekspert: Granica polsko-bialoruska nie jest szczelna / Piotr Molecki; Twitter/@MaciekDuszczyk / East News