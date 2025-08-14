Środa była pierwszym dniem nowej fali upałów. Ponad 30 stopni Celsjusza było w wielu miejscach w centrum, na zachodzie i południu kraju. Najgoręcej było w Legnicy, gdzie zanotowano 31,9 st. C - wynika z pomiarów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według prognoz w czwartek ma być jeszcze cieplej.

Pogoda zrobi się zdecydowanie gorąca

Po wielu pochmurnych, deszczowych i niezbyt przyjemnych dniach w Polsce obecnie umacnia się wyżowa, słoneczna pogoda. W większości Polski niebo będzie praktycznie bezchmurne i nie spadnie nawet słaby deszcz. Będziemy mogli cieszyć się dużą ilością słońca.

Z powodu prognozowanych upałów obowiązują alerty IMGW pierwszego i drugiego stopnia. Pomarańczowe ostrzeżenia wyższej kategorii utrzymują się od środy i obejmują zachodnią, południową i centralną część kraju, w tym Wielkopolskę, Ziemię Lubuską, większość Dolnego Śląska, Ziemię Łódzką, Opolszczyznę, Śląsk i krańce sąsiednich województw.

Żółte ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw:

reszty kujawsko - pomorskiego ;

centralnej części zachodniopomorskiego ;

reszty wielkopolskiego ;

południowo-zachodnich powiatów pomorskiego ;

południowych krańcach warmińsko - mazurskiego ;

pozostałej części mazowieckiego (bez powiatów na północnym wschodzie);

większości małopolskiego (bez powiatu tatrzańskiego);

podkarpackiego ;

większości lubelskiego (bez części południowo-wschodniej).

Jedynym województwem wolnym od ostrzeżeń dotyczących upałów jest podlaskie.

Według prognoz miejscami na południu, zachodzie i lokalnie w centrum Polski na termometrach pojawią się wartości do 32-33 stopni Celsjusza.

W czwartek upały najpewniej rozleją się na większą część Polski niż w środę WXCharts materiał zewnętrzny

Chłodniej będzie na północnym wschodzie, gdzie można się spodziewać do 25-27 stopni.

Spokojnie i upalnie w całym kraj

Czwartek będzie słoneczny i spokojny - wiatr będzie przeważnie słaby, jedynie na Wybrzeżu może być umiarkowany.

Przez większość dnia warunki będą korzystne, zwłaszcza na północy. Pogorszą się w chwili nadejścia największych upałów IMGW materiał zewnętrzny

Przez większość dnia wyżowa, ciepła aura sprawi, że pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm. Jedynie w najgorętszych godzinach dnia, kiedy z powodu upałów może się zrobić duszno, warunki pogorszą się do niekorzystnych.

