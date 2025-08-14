Bariera 30 stopni znowu zostanie złamana. Będzie goręcej niż w środę
Środowe upały to był dopiero początek. Temperatury wciąż rosną - w czwartek mogą być jeszcze wyższe i miejscami sięgać 33 stopni Celsjusza. Większość kraju objęły alerty pogodowe związane z tym zjawiskiem. Wolne od nich jest jedynie Podlasie.
Środa była pierwszym dniem nowej fali upałów. Ponad 30 stopni Celsjusza było w wielu miejscach w centrum, na zachodzie i południu kraju. Najgoręcej było w Legnicy, gdzie zanotowano 31,9 st. C - wynika z pomiarów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według prognoz w czwartek ma być jeszcze cieplej.
Pogoda zrobi się zdecydowanie gorąca
Po wielu pochmurnych, deszczowych i niezbyt przyjemnych dniach w Polsce obecnie umacnia się wyżowa, słoneczna pogoda. W większości Polski niebo będzie praktycznie bezchmurne i nie spadnie nawet słaby deszcz. Będziemy mogli cieszyć się dużą ilością słońca.
Z powodu prognozowanych upałów obowiązują alerty IMGW pierwszego i drugiego stopnia. Pomarańczowe ostrzeżenia wyższej kategorii utrzymują się od środy i obejmują zachodnią, południową i centralną część kraju, w tym Wielkopolskę, Ziemię Lubuską, większość Dolnego Śląska, Ziemię Łódzką, Opolszczyznę, Śląsk i krańce sąsiednich województw.
Żółte ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw:
- reszty kujawsko-pomorskiego;
- centralnej części zachodniopomorskiego;
- reszty wielkopolskiego;
- południowo-zachodnich powiatów pomorskiego;
- południowych krańcach warmińsko-mazurskiego;
- pozostałej części mazowieckiego (bez powiatów na północnym wschodzie);
- większości małopolskiego (bez powiatu tatrzańskiego);
- podkarpackiego;
- większości lubelskiego (bez części południowo-wschodniej).
Jedynym województwem wolnym od ostrzeżeń dotyczących upałów jest podlaskie.
Według prognoz miejscami na południu, zachodzie i lokalnie w centrum Polski na termometrach pojawią się wartości do 32-33 stopni Celsjusza.
Chłodniej będzie na północnym wschodzie, gdzie można się spodziewać do 25-27 stopni.
Spokojnie i upalnie w całym kraj
Czwartek będzie słoneczny i spokojny - wiatr będzie przeważnie słaby, jedynie na Wybrzeżu może być umiarkowany.
Przez większość dnia wyżowa, ciepła aura sprawi, że pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm. Jedynie w najgorętszych godzinach dnia, kiedy z powodu upałów może się zrobić duszno, warunki pogorszą się do niekorzystnych.
