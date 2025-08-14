Bariera 30 stopni znowu zostanie złamana. Będzie goręcej niż w środę

Środowe upały to był dopiero początek. Temperatury wciąż rosną - w czwartek mogą być jeszcze wyższe i miejscami sięgać 33 stopni Celsjusza. Większość kraju objęły alerty pogodowe związane z tym zjawiskiem. Wolne od nich jest jedynie Podlasie.

Upały w czwartek miejscami mogą osiągnąć 33 stopnie Celsjusza. Tylko na Podlasiu nie ma ostrzeżeń przed gorącem
Upały w czwartek miejscami mogą osiągnąć 33 stopnie Celsjusza. Tylko na Podlasiu nie ma ostrzeżeń przed gorącemPAP/Maciej Kulczyński/WXCHARTSmateriał zewnętrzny

Środa była pierwszym dniem nowej fali upałów. Ponad 30 stopni Celsjusza było w wielu miejscach w centrum, na zachodzie i południu kraju. Najgoręcej było w Legnicy, gdzie zanotowano 31,9 st. C - wynika z pomiarów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według prognoz w czwartek ma być jeszcze cieplej.

Pogoda zrobi się zdecydowanie gorąca

Po wielu pochmurnych, deszczowych i niezbyt przyjemnych dniach w Polsce obecnie umacnia się wyżowa, słoneczna pogoda. W większości Polski niebo będzie praktycznie bezchmurne i nie spadnie nawet słaby deszcz. Będziemy mogli cieszyć się dużą ilością słońca.

Z powodu prognozowanych upałów obowiązują alerty IMGW pierwszego i drugiego stopnia. Pomarańczowe ostrzeżenia wyższej kategorii utrzymują się od środy i obejmują zachodnią, południową i centralną część kraju, w tym Wielkopolskę, Ziemię Lubuską, większość Dolnego Śląska, Ziemię Łódzką, Opolszczyznę, Śląsk i krańce sąsiednich województw.

    Żółte ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw:

    • reszty kujawsko-pomorskiego;
    • centralnej części zachodniopomorskiego;
    • reszty wielkopolskiego;
    • południowo-zachodnich powiatów pomorskiego;
    • południowych krańcach warmińsko-mazurskiego;
    • pozostałej części mazowieckiego (bez powiatów na północnym wschodzie);
    • większości małopolskiego (bez powiatu tatrzańskiego);
    • podkarpackiego;
    • większości lubelskiego (bez części południowo-wschodniej).

    Jedynym województwem wolnym od ostrzeżeń dotyczących upałów jest podlaskie.

    Według prognoz miejscami na południu, zachodzie i lokalnie w centrum Polski na termometrach pojawią się wartości do 32-33 stopni Celsjusza.

    Mapa termiczna Polski z wyraźnie zaznaczonymi strefami wysokich temperatur, które osiągają lokalnie 34°C, obszary o różnych stopniach nasilenia upałów przedstawione w odcieniach czerwieni i pomarańczu, widoczne granice państw oraz podstawowa siatka geo...
    W czwartek upały najpewniej rozleją się na większą część Polski niż w środęWXChartsmateriał zewnętrzny

    Chłodniej będzie na północnym wschodzie, gdzie można się spodziewać do 25-27 stopni.

    Spokojnie i upalnie w całym kraj

    Czwartek będzie słoneczny i spokojny - wiatr będzie przeważnie słaby, jedynie na Wybrzeżu może być umiarkowany.

    Mapa Polski z wyznaczonymi strefami wpływów biometeorologicznych, oznakowana różnymi kolorami przedstawiającymi stopień korzystności warunków biometeorologicznych i z zaznaczonym ostrzeżeniem o znacznym obciążeniu gorącem.
    Przez większość dnia warunki będą korzystne, zwłaszcza na północy. Pogorszą się w chwili nadejścia największych upałówIMGWmateriał zewnętrzny

    Przez większość dnia wyżowa, ciepła aura sprawi, że pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm. Jedynie w najgorętszych godzinach dnia, kiedy z powodu upałów może się zrobić duszno, warunki pogorszą się do niekorzystnych.

