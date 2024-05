Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Alert RCB: Groźna sytuacja w lasach

Susza groźna również w lasach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegał we wtorek, że maj jak do tej pory jest "miesiącem z suszą meteorologiczną", a w wielu miejscach w kraju (szczególnie na zachodzie) nie padało od początku miesiąca. Z tego powodu wierzchnia warstwa gleby jest mocno przesuszona, a jej wilgotność spada do nawet 10-15 proc.