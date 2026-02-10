W skrócie Na placu Piłsudskiego w Warszawie odbyły się kolejne obchody miesięcznicy katastrofy smoleńskiej.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński nie uczestniczył w uroczystości z powodu choroby, a głos zabrał wiceprezes Mariusz Błaszczak.

Przemówienie było zakłócane przez kontrmanifestantów, a policja interweniowała, aby oddzielić zgromadzonych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

We wtorek po 9:00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zorganizowano obchody miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Politycy Prawa i Sprawiedliwości złożyli kwiaty i oddali hołd ofiarom tragedii z 10 kwietnia 2010 roku. Uroczystości, jak w poprzednich miesiącach, przebiegały w napiętej atmosferze.

Miesięcznica smoleńska. Zabrakło prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego

W zgromadzeniu nie uczestniczył prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak informowano, w ostatnich dniach zmagał się z ostrą infekcją, której towarzyszyły gorączka i kaszel. W piątek po południu opuścił szpital po ponad tygodniowym leczeniu. Pod jego nieobecność głos we wtorek zabrał wiceprezes partii Mariusz Błaszczak.

Wystąpienie byłego szefa MON było jednak zakłócane przez kontrmanifestantów, którzy skandowali słowo "kłamca". - Pamiętamy, że nad Smoleńskiem polegli dlatego, żeRosją znów rządzą ludzie, którzy chcą odbudować Imperium Rosyjskie - zareagował Błaszczak, przywołując również zbrodnię katyńską.

Mariusz Błaszczak o kontrmanifestantach: Barbarzyńcy

Wiceprezes PiS podkreślił, że niezależnie od barw politycznych rosyjskie imperium "śmiertelnie Polsce zagraża". Skomentował też obecność przeciwników miesięcznic. - Nasze uroczystości są, jak co miesiąc, zakłócane przez ludzi, których w naszej kulturze europejskiej, chrześcijańskiej, nazywa się wprost barbarzyńcami - uznał.

Przeciwnikom zarzucił wpisywanie się w "propagandę imperialnej Rosji" oraz krytykował obecną władzę za brak reakcji na takie zachowania. - Ale bądźmy spokojni. Prawda zawsze zwycięży - zakończył.

Po przemówieniu uczestnicy obchodów zakończyli uroczystości pod pomnikiem. Policja była obecna na miejscu, by oddzielać zgromadzonych od kontrmanifestantów i zapobiegać eskalacji napięcia.

"Wydarzenia": Lodołamacze ze Szczecina ruszają do pracy. Jutro dołączą maszyny z Niemiec Polsat News