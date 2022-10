Barbara Nowak znana jest z kontrowersyjnych wypowiedzi i absurdalnych tweetów, które wywołują w internecie lawinę komentarzy.

Tym razem z okazji zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych postanowiła opublikować nowy wpis na Twitterze. Jak się jednak okazało, 1 listopada był tylko pretekstem do tego, aby wyrazić swoje zdanie na temat "bzdur o klimacie" czy "haseł mordowania najsłabszych".

Wszystkich Świętych. Barbara Nowak o oczyszczaniu polskich ulic z niewoli ekologizmów

"Niedługo Święto Wszystkich Świętych. Zaprośmy ich do domów, na polskie ulice. Niech oczyszczą je z niewoli ekologizmów, haseł mordowania najsłabszych, demoralizowania ludzi" - napisała Barbara Nowak.

Reklama

Małopolska kurator oświaty swój wpis zakończyła słowami: "Wyrzućmy do kosza bzdury o klimacie, eksperymenty z płciami. Wolność, a nie niewola jest nam dana od Boga".

Pod najnowszym wpisem kurator oświaty w mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja.

Jedną z komentujących osób była posłanka Barbara Nowacka. "Pytacie, co złego w #LexCzarnek - otóż to, że władza w szkole zamiast do rodziców, pedagogów czy społeczności szkolnej wpadnie w ręce osób walczących z wiedzą, nauką i wolnością. Przecież to nie niedopatrzenie, że nadal jest kuratorem" - stwierdziła Barbara Nowacka.

Czytaj też: Barbara Nowak krytykuje edukację włączającą. Wcześniej interweniowało ZNP

"Równe traktowanie wszystkich to lewacka utopia"

To nie pierwszy wpis małopolskiej kurator oświaty, który budzi oburzenie wśród polityków opozycji. We wrześniu Barbara Nowak wypowiedziała się na temat programu edukacji włączającej dla wszystkich uczniów, w tym tych z niepełnosprawnościami.

"Równe traktowanie wszystkich to lewacka utopia. W szkole jej emanacją jest ed. włączająca. Tylko część dzieci ze specjalnymi potrzebami radzi sobie w szkole masowej. Forsowanie inkluzji przez Eu. Agencję ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej, szkodzi wszystkim dzieciom!" - napisała wtedy.