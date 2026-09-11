Barbara Mróz-Gorgoń na urlopie zdrowotnym. W tle raport za 180 tys. zł

W skrócie Barbara Mróz-Gorgoń poprosiła o roczny urlop zdrowotny, a uczelnia prowadzi postępowanie dotyczące możliwego naruszenia standardów rzetelności naukowej oraz bada jej pracę habilitacyjną.

Sprawę analizuje rzecznik dyscyplinarny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, który ma sześć miesięcy na rozpatrzenie wątpliwości związanych z działalnością poza uczelnią.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo dotyczące projektu promującego markę Polska, którego kierownikiem była Barbara Mróz-Gorgoń.

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Minister Kulasek powiedział w piątek w programie Tłit WP, że w tym tygodniu podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu spotkał się z rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. Czesławem Zającem. - Rozmawialiśmy też o tej sprawie. Pani profesor poprosiła o roczny urlop zdrowotny - relacjonował.

Pytany, czy weryfikowana będzie praca habilitacyjna Mróz-Gorgoń, odparł, że to należy do autonomii uczelni, a jej rektor zapowiadał, że "proces już trwa i wszystko zostanie jednoznacznie wyczyszczone i pokazane". - I musi być pokazane dla polskiej nauki. (...) Rzetelność w polskiej nauce to jest podstawa - dodał Kulasek.

Minister nauki: Barbara Mróz-Gorgoń poprosiła o roczny urlop zdrowotny

Podczas FE w Karpaczu rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Czesław Zając przypomniał, że uczelnia już pod koniec sierpnia zajęła się sprawą Mróz-Gorgoń.

- Analizujemy tę sytuację, żeby wyjaśnić okoliczności, czy rzeczywiście doszło do złamania standardów rzetelności naukowej, zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym i regulacjami uczelni - powiedział rektor, dodając, że na rozpatrzenie tego typu sprawy rzecznik ds. dyscyplinarnych ma sześć miesięcy.

- Obecnie sprawa jest prowadzona przez rzecznika dyscyplinarnego ds. nauczycieli akademickich UEW, chociaż nie musi mieć związku z naruszeniem dyscypliny, ponieważ była to aktywność pozauczelniana. Dlatego nie przesądzamy, jaki będzie wynik - podkreślił profesor Zając.

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. raportu "Polaków Portret Własny"

Barbara Mróz-Gorgoń - również prezeska Fundacji Marka Polska Think Tank - od 29 lipca do 21 sierpnia pełniła funkcję pełnomocniczki rządu ds. promocji Polski. Złożyła dymisję z powodu medialnego rozgłosu wokół raportu "Polaków portret własny" z 2025 r., który wywołał falę krytyki z powodu błędów i wykorzystania AI.

W czwartek pojawiły się też informacje, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo ws. możliwych nieprawidłowości przy realizacji i rozliczeniu zadania "Marka Polska - podstrategia turystyczna". Na projekt promujący markę Polska, którego kierownikiem merytorycznym była Barbara Mróz-Gorgoń, resort turystyki przeznaczył niemal 180 tys. zł.

- Jeżeli było coś niezgodnego z prawem, to bardzo dobrze, że tym się zajmie prokuratura i to wyjaśni do spodu, i sprawdzi wszystko - zaznaczył szef resortu nauki, pytany w piątek o tę sprawę.



