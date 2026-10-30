W skrócie Andrzej Duda skrytykował działania wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska podjęła decyzję o odsunięciu Bogdana Święczkowskiego od obowiązków prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Warszawska policja interweniowała na terenie TK.

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Były prezydent zareagował w ten sposób na sytuację, jaka ma miejsce przed Trybunałem Konstytucyjnym. W piątek wieczorem pojawiła się tam policja, która poinformowała, że o jej ochronę poprosiła sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska zdecydowała wcześniej o odsunięciu od obowiązków dotychczasowego prezesa Bogdana Święczkowskiego.

Trybunał Konstytucyjny Andrzej Duda: "Tacy są europejscy"

" P. Tusk i jego ludzie, którzy nas zadłużają i są gospodarczo żałośnie nieudolni, dziś okazali się także bandycką hołotą, która dokonała brutalnej napaści na konstytucyjny organ państwa" Nie umieją wygrać zgodnie z prawem, na demokratycznych zasadach, więc używają pały. Tacy są "europejscy" - napisał były prezydent.

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Wcześniej warszawska policja informowała, że zatrzymano "trzy osoby, które przeskakując przez ogrodzenie wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego".

Policja podkreśliła, że choć funkcjonariusze znajdują się na terenie TK, to nie w samym budynku i informowała, że nie podejmowała żadnych działań wobec funkcjonariuszy Straży Trybunalskiej.

O ochronę policji poprosić miała sędzia Anna Korwin-Piotrowska.

Trybunał Konstytucyjny. Sędzia zdecydowała

Sędzia Piotrowska poinformowała wcześniej, że to ona zarządziła natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

- Ustawa z 30 listopada 2016 r. przewidziała sytuację, kiedy musi być osoba, która musi podjąć działania w tym wobec prezesa TK. Ponieważ nikt w Polsce nie stoi ponad prawem. Przepisy ustawy, a konkretnie art. 12 ust. 4 przewiduje, że w przypadku braku możliwości upoważnienia przez prezesa TK do kierowania Trybunałem taką osobą zastępującą prezesa jest osoba z najdłuższym stażem - podreśliła sędzia.

Anna Korwin-Piotrowska jest najdłużsyzm stażem sędzią Trybunału Konstytucyjnego.

Sytuację wokół Trybunału Konstytucujnego skomentowali również inni politycy, w tym Donald Tusk:

"Przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem. Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania. Innej drogi nie ma" - napisał premier w serwisie X.

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Spór o Trybunał Konstytucyjny toczy się od dłuższego czasu. Po nominacji Macieja Berka sędziowie wybrani przez parlamentarną większość z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości stanowią mniejszość.

Dotychczasowe władze TK nie dopuszczały do pracy sędziów Trybunału Konstytucyjnego zaprzysiężonych w Sejmie, bez obecności prezydenta Karola Nawrockiego. Choć umożliwiano im wstęp do budynku TK, to nie pozwalano orzekać.

"Nastąpiło bezprawne przejęcie strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego. Prezesem TK jest nadal Bogdan Święczkowski, a Wiceprezesem Bartłomiej Sochański. Pani Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie osoby uczestniczące w niniejszych działaniach popełniają przestępstwo zamachu stanu" - napisano na oficjalnym profilu TK w serwisie X.

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