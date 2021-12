Banaś o inwigilacji polityków i obywateli: Kryzys demokracji

Oprac.: Norbert Amlicki Polska

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś wypowiedział się na temat inwigilacji polityków i obywateli. - To jeden z najpoważniejszych kryzysów demokracji. Czas wrócić do tej sprawy - stwierdził szef NIK. Wniosek o kontrolę w sprawie wykorzystywania oprogramowania Pegasus skierowała w środę do Izby Lewica.

Zdjęcie Marian Banaś prezentuje raport NIK ws. wyborów "kopertowych" / Polsat News / Polsat News