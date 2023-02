Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś był gościem Radia Zet.

- Taką mamy sytuację, że nie możemy przeprowadzić kontroli w Orlenie - powiedział Banaś. - To rada nadzorcza podjęła taką decyzję, aby nie wpuszczać naszych kontrolerów - dodał.

Dopytywany przez Bogdana Rymanowskiego, podkreślił: "Wydaje się, że rada nadzorcza ma więcej do powiedzenia niż prezes Obajtek".

Obajtek przesłuchiwany przez NIK

Banaś poinformował, że Obajtek był przesłuchiwany w ramach działań NIK dotyczących Ministerstwa Aktywów Państwowych. - W czwartek pan Obajtek zgłosił się do złożenia zeznań w związku z kontrolą, którą prowadzimy w MAP. Został wezwany. Był przesłuchiwany prawie trzy godziny. W sposób bardzo kulturalny wyjaśniał, o co go pytali kontrolerzy. Mamy obszerny materiał dotyczący działań MAP - poinformował Banaś.

Podkreślił, że Obajtek zeznawał w NIK w związku z kontrolą w MAP, a nie w związku z kontrolą w Orlenie. - Wezwaliśmy go na podstawie art. 29 w związku z kontrolą w MAP i tu się zgłosił. Jeśli chodzi o kontrolę w Orlenie - takiej zgody nie mamy - stwierdził Banaś.

- Co chce ukryć Orlen? Myślę, że chodzi o wydatki w kwocie 3 mld złotych na usługi, promocję, konsultacje prawne, sponsoring. Absolutnie nie jest to złe, że Orlen sponsoruje sport, ale chodzi o transparentność. Od tego jest NIK, abyśmy się temu przyjrzeli - powiedział Banaś.

Banaś zapowiada: Będzie kontrola w NCBiR

Prezes NIK zapowiedział również kontrolę w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. - W najbliższym czasie podejmiemy decyzję i na pewno odbędzie się kontrola w NCBiR. Sprawdzimy, czy zostały zachowane wszystkie zasady i przepisy - poinformował prezes NIK.

- Wpłynęło wiele wniosków o przeprowadzenie kontroli. NCBiR wydał prawie 800 mln złotych w konkursie "Szybka ścieżka - Innowacje Cyfrowe". Tylko jedna spółka w Białymstoku otrzymała 123 mln. Aktualnie dokonujemy analizy materiału - dodał Banaś.

Na początku lutego Radio Zet opisało przypadek spółki zarejestrowanej w Gdańsku, która otrzymała dofinansowanie z NCBiR w wysokości 55 mln zł w ramach programu "Szybka Ścieżka - Innowacje Cyfrowe". Przedsiębiorstwo zostało założone w czasie trwania konkursu i przesłało wniosek o grant dosłownie w ostatniej chwili.