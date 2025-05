- Jak wynika z opublikowanej kilka dni temu przez Prokuraturę Krajową drugiej części "Raportu z badania spraw pozostających w zainteresowaniu opinii publicznej”, jako urzędujący Prezes Najwyższej Izby Kontroli zostałem poddany największej w najnowszej historii III RP, polityczno-kryminalnej intrydze zorganizowanej grupy przestępczej, mającej na celu zmuszenie mnie do rezygnacji z zajmowanego stanowiska - mówił podczas oświadczenia dla mediów Marian Banaś.

Banaś przekonywał, że śledztwo prowadzone przeciwko niemu w prokuraturze za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy "było centralnie sterowane przez Prokuraturę Krajową", a rola prokuratorów referentów z Prokuratury Regionalnej w Białymstoku została sprowadzona do wykonywania poleceń i spełniania oczekiwań co do kierunku śledztwa i sposobu jego prowadzenia formułowanych przez PK.