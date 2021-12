83 rzeźby przedstawiające sylwetki dziecięce ustanowiły nowy rekord na rynku dzieł sztuki w Polsce, są też najdrożej sprzedaną praca Magdaleny Abakanowicz na świecie - podkreślają przedstawiciele Domu Aukcyjnego Polswiss Art.

Praca licytowana była z 9 mln zł aż do 11 mln 300 tys zł, co wraz z opłatami aukcyjnymi daje rekordową kwotę 13 617 361 zł.

Grupa "Bambini" należy do największych wielopostaciowych zespołów jakie Abakanowicz kiedykolwiek wykonała.

Wideo youtube

"Bambini" Magdaleny Abakanowicz

"Bambini" to pierwsza praca Abakanowicz, której artystka nadała niespotykaną skalę. Powstała na przełomie 1998 i 1999 roku i była wówczas najliczniejszym spośród jej bezgłowych "tłumów" - cyklu ikonicznego dla światowej sztuki współczesnej. Grupa powstała dla Palais-Royal Garden w Paryżu ale pierwszą jej ekspozycją była słynna wystawa "Abakanowicz on the Roof" na dachu Metropolitan Muzeum of Art w Nowym Jorku - przypominają organizatorzy aukcji.

Reklama

Praca była wielokrotnie wystawiana - w Berlinie, Paryżu, Warszawie (Opera Narodowa i Zamek Królewski), Nowym Jorku w Metropolitan Museum of Art oraz Marlborough Gallery, w Poznaniu, niemieckim Bad Homburg v.d. Hohe, Madrycie, Dusseldorfie, Mediolanie, w muzeum w Orońsku, ponownie w nowojorskim Marlborough Gallery, we Wrocławiu, we włoskim Chianti i w Timisoarze w Rumunii.

Zdjęcie "Bambini" Magdaleny Abakanowicz / polswissart.pl /

"'Bambini' to monumentalna, poruszająca refleksją, przedstawiająca jako jedna z naprawdę nielicznych, w tak wielkim dorobku Abakanowicz - postaci dziecięce. Figury dzieci, w formie potraktowane przez artystkę tak samo surowo jak figury dorosłych, są przekazem tym bardziej dojmującym, trafiającym, podsumowującym, zmuszającym do refleksji. Unikatowym na tle innych jej realizacji" - opisuje Dom Aukcyjny Polswiss Art.

Jak podkreślono, "grupa 83 postaci dziecięcych stanowi spójną całość, figury nigdy nie uległy rozproszeniu. Grupa była wielokrotnie wystawiana i reprodukowana w tym kształcie, jako jedna z wyznacznikowych prac w jej twórczości".

Podczas wtorkowej aukcji licytowano także m.in. obrazy Józefa Brandta, Stanisława Wyspiańskiego, Walerego Eljasza-Radzikowskiego, Włodzimierza Tetmajera, Juliana Fałata, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Meli Muter, Tadeusza Makowskiego, Tadeusza Kantora, Ryszarda Winiarskiego, Wojciecha Fangora, Henryka Stażewskiego, Jana Berdyszaka, Jerzego Nowosielskiego, Edwarda Dwurnika.