Balony przemytnicze nad Polską. Policja podaje nowe informacje

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Policja odnalazła do tej pory siedem obiektów latających - najprawdopodobniej balonów przemytnicznych - które w Wigilię wleciały nad Polskę z Białorusi. "W przypadku uzyskania informacji o miejscu ich znalezienia należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112 i powiadomić odpowiednie służby" - brzmi komunikat policji.

Balony przemytnicze z nielegalnymi papierosami; zdj. ilustracyjne
Balony przemytnicze z nielegalnymi papierosami; zdj. ilustracyjneKomenda Główna Straży Granicznejmateriały prasowe

W wigilijną noc z terytorium Białorusi nad Polskę wleciały obiekty latające, które najprawdopodobniej były balonami przemytniczymi - taką informację przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) w czwartek w mediach społecznościowych.

Nazajutrz policja wydała w tej sprawie komunikat, informując, że w Wigilię o godz. 21 została powiadomiona przez wojsko o wlocie kilkudziesięciu nieznanych obiektów latających.

"Dotychczas odnalezionych zostało siedem takich obiektów, cztery na terenie woj. podlaskiego, trzy na terenie woj. lubelskiego" - poinformowała policja.

"Policjanci niezwłocznie podjęli czynności w celu ich odnalezienia i zabezpieczenia" - dodano w komunikacie.

    Balony przemytnicze z Białorusi nad Polską. Policja: Odnaleziono siedem takich obiektów

    Funkcjonariusze zaapelowali ponadto o zachowanie szczególnej ostrożności, niezbliżanie się do obiektów ani niepodejmowanie działań na własną rękę. "W przypadku uzyskania informacji o miejscu ich znalezienia należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112 i powiadomić odpowiednie służby" - zaapelowała policja.

    Wcześniej o trzech odnalezionych balonach w czwartek informowała podlaska policja. Jak podała, przemytnicze balony z papierosami wylądowały w Goniądzu, Boguszewie i Zaborowie. W pakunkach było ponad 5 tys. paczek nielegalnych papierosów.

    DORSZ wyjaśniło w czwartek, że lot wszystkich obiektów był nieprzerwanie monitorowany przez systemy radarowe. "Dla zapewnienia bezpieczeństwa czasowo wyłączona była z użytkowania dla ruchu cywilnego część przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim" - zaznaczyło.

    Dowództwo w czwartek podało również, że rano polskie myśliwce przechwyciły, dokonały identyfikacji wizualnej oraz eskortowania rosyjskiego samolotu rozpoznawczego, który wykonywał lot nad Bałtykiem, w pobliżu granic przestrzeni powietrznej RP.

