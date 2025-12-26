Balony przemytnicze nad Polską. Policja podaje nowe informacje
Policja odnalazła do tej pory siedem obiektów latających - najprawdopodobniej balonów przemytnicznych - które w Wigilię wleciały nad Polskę z Białorusi. "W przypadku uzyskania informacji o miejscu ich znalezienia należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112 i powiadomić odpowiednie służby" - brzmi komunikat policji.
W wigilijną noc z terytorium Białorusi nad Polskę wleciały obiekty latające, które najprawdopodobniej były balonami przemytniczymi - taką informację przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) w czwartek w mediach społecznościowych.
Nazajutrz policja wydała w tej sprawie komunikat, informując, że w Wigilię o godz. 21 została powiadomiona przez wojsko o wlocie kilkudziesięciu nieznanych obiektów latających.
"Dotychczas odnalezionych zostało siedem takich obiektów, cztery na terenie woj. podlaskiego, trzy na terenie woj. lubelskiego" - poinformowała policja.
"Policjanci niezwłocznie podjęli czynności w celu ich odnalezienia i zabezpieczenia" - dodano w komunikacie.
Funkcjonariusze zaapelowali ponadto o zachowanie szczególnej ostrożności, niezbliżanie się do obiektów ani niepodejmowanie działań na własną rękę. "W przypadku uzyskania informacji o miejscu ich znalezienia należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112 i powiadomić odpowiednie służby" - zaapelowała policja.
Wcześniej o trzech odnalezionych balonach w czwartek informowała podlaska policja. Jak podała, przemytnicze balony z papierosami wylądowały w Goniądzu, Boguszewie i Zaborowie. W pakunkach było ponad 5 tys. paczek nielegalnych papierosów.
DORSZ wyjaśniło w czwartek, że lot wszystkich obiektów był nieprzerwanie monitorowany przez systemy radarowe. "Dla zapewnienia bezpieczeństwa czasowo wyłączona była z użytkowania dla ruchu cywilnego część przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim" - zaznaczyło.
Dowództwo w czwartek podało również, że rano polskie myśliwce przechwyciły, dokonały identyfikacji wizualnej oraz eskortowania rosyjskiego samolotu rozpoznawczego, który wykonywał lot nad Bałtykiem, w pobliżu granic przestrzeni powietrznej RP.