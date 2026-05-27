W skrócie Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed suplementem diety Verdin Fix, w którym wykryto pałeczki salmonelli.

Wycofano partię oznaczoną numerem L:26/062P z datą minimalnej trwałości do 31 marca 2028 roku, a producent wstrzymał dalsze dostawy.

Zakażenie salmonellą może powodować ostry nieżyt przewodu pokarmowego oraz inne powikłania zdrowotne.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące partii suplementu diety Verdin Fix Kompozycja 6 ziół. W trakcie urzędowej kontroli wykryto obecność bakterii Salmonella spp. w jednej z pięciu przebadanych próbek produktu. GIS podkreśla, że wskazana partia może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Ostrzeżenie dotyczy partii oznaczonej numerem L:26/062P z datą minimalnej trwałości do 31 marca 2028 roku.

Jak poinformowano w komunikacie, "produkt o podanym numerze partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, szczególnie gdy bakterie Salmonella zostaną przeniesione na inne powierzchnie (np. rąk) w wyniku kontaktu z produktem".

Jednocześnie eksperci zaznaczyli, że ryzyko zakażenia jest znacząco ograniczone, jeśli napar został przygotowany zgodnie z instrukcją znajdującą się na opakowaniu.

Ostrzeżenie GIS. Chodzi o suplement diety

Producentem suplementu jest firma USP Zdrowie. Spółka - jak przekazał GIS - po otrzymaniu informacji o wynikach badań "podjęła dobrowolną decyzję o wycofaniu z obrotu wskazanej partii produktu oraz o wstrzymaniu dalszych dostaw z magazynu".

GIS poinformował również, że organy urzędowej kontroli żywności prowadz postępowanie wyjaśniające we współpracy z producentem. Celem działań jest ustalenie okoliczności pojawienia się bakterii Salmonella spp. w produkcie.

Inspektorat apeluje do konsumentów, aby nie spożywali suplementu pochodzącego z zakwestionowanej partii.

"W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem" - podkreślono w komunikacie.

Pałeczki Salmonelli. Co to jest salmonelloza?

Pałeczki salmonelli mogą wywoływać salmonellozę - ostrą infekcję bakteryjną przewodu pokarmowego, która objawia się nagłą gorączką, silnym bólem brzucha, nudnościami, wymiotami i biegunką.

Leczenie takiego zatrucia ogranicza się zwykle do nawadniania. "W szczególnych warunkach (szpitale, domy opieki) zakażenie może się szerzyć drogą bezpośredniego kontaktu lub drogą powietrzną" - informuje GIS.

Możliwe jest także wystąpienie innych dolegliwości, m.in. zapalenia dróg żółciowych, płuc i opon mózgowo-rdzeniowych.





Zasiłek opiekuńczy dla chorych dzieci dłuższy o 60 dni. Dziemianowicz-Bąk w ''Graffiti'': Będzie decydował o tym lekarz Polsat News