Bakterie salmonelli w suplemencie diety. Pilne ostrzeżenie GIS

Aleksandra Czurczak

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie przed spożywaniem suplementu diety Verdin Fix. W jednej partii produktu wykryto pałeczki salmonelli. Zakwestionowany wyrób może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Producent wycofał podejrzaną partię z obiegu.

Napar w filiżance na drewnianym stole
Ostrzeżenie GIS. Bakterie Salmonelli w suplemencie diety Verdin Fix. Zdj. ilustracyjne zarahmad123RF/PICSEL

W skrócie

  • Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed suplementem diety Verdin Fix, w którym wykryto pałeczki salmonelli.
  • Wycofano partię oznaczoną numerem L:26/062P z datą minimalnej trwałości do 31 marca 2028 roku, a producent wstrzymał dalsze dostawy.
  • Zakażenie salmonellą może powodować ostry nieżyt przewodu pokarmowego oraz inne powikłania zdrowotne.
Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące partii suplementu diety Verdin Fix Kompozycja 6 ziół. W trakcie urzędowej kontroli wykryto obecność bakterii Salmonella spp. w jednej z pięciu przebadanych próbek produktu. GIS podkreśla, że wskazana partia może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Ostrzeżenie dotyczy partii oznaczonej numerem L:26/062P z datą minimalnej trwałości do 31 marca 2028 roku.

Jak poinformowano w komunikacie, "produkt o podanym numerze partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, szczególnie gdy bakterie Salmonella zostaną przeniesione na inne powierzchnie (np. rąk) w wyniku kontaktu z produktem".

Jednocześnie eksperci zaznaczyli, że ryzyko zakażenia jest znacząco ograniczone, jeśli napar został przygotowany zgodnie z instrukcją znajdującą się na opakowaniu.

Ostrzeżenie GIS. Chodzi o suplement diety

Producentem suplementu jest firma USP Zdrowie. Spółka - jak przekazał GIS - po otrzymaniu informacji o wynikach badań "podjęła dobrowolną decyzję o wycofaniu z obrotu wskazanej partii produktu oraz o wstrzymaniu dalszych dostaw z magazynu".

GIS poinformował również, że organy urzędowej kontroli żywności prowadz postępowanie wyjaśniające we współpracy z producentem. Celem działań jest ustalenie okoliczności pojawienia się bakterii Salmonella spp. w produkcie.

Inspektorat apeluje do konsumentów, aby nie spożywali suplementu pochodzącego z zakwestionowanej partii.

"W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem" - podkreślono w komunikacie.

Pałeczki Salmonelli. Co to jest salmonelloza?

Pałeczki salmonelli mogą wywoływać salmonellozę - ostrą infekcję bakteryjną przewodu pokarmowego, która objawia się nagłą gorączką, silnym bólem brzucha, nudnościami, wymiotami i biegunką.

Leczenie takiego zatrucia ogranicza się zwykle do nawadniania. "W szczególnych warunkach (szpitale, domy opieki) zakażenie może się szerzyć drogą bezpośredniego kontaktu lub drogą powietrzną" - informuje GIS.

Możliwe jest także wystąpienie innych dolegliwości, m.in. zapalenia dróg żółciowych, płuc i opon mózgowo-rdzeniowych.

