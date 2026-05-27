Bakterie salmonelli w suplemencie diety. Pilne ostrzeżenie GIS
Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie przed spożywaniem suplementu diety Verdin Fix. W jednej partii produktu wykryto pałeczki salmonelli. Zakwestionowany wyrób może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów. Producent wycofał podejrzaną partię z obiegu.
Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące partii suplementu diety Verdin Fix Kompozycja 6 ziół. W trakcie urzędowej kontroli wykryto obecność bakterii Salmonella spp. w jednej z pięciu przebadanych próbek produktu. GIS podkreśla, że wskazana partia może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów.
Ostrzeżenie dotyczy partii oznaczonej numerem L:26/062P z datą minimalnej trwałości do 31 marca 2028 roku.
Jak poinformowano w komunikacie, "produkt o podanym numerze partii może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, szczególnie gdy bakterie Salmonella zostaną przeniesione na inne powierzchnie (np. rąk) w wyniku kontaktu z produktem".
Jednocześnie eksperci zaznaczyli, że ryzyko zakażenia jest znacząco ograniczone, jeśli napar został przygotowany zgodnie z instrukcją znajdującą się na opakowaniu.
Ostrzeżenie GIS. Chodzi o suplement diety
Producentem suplementu jest firma USP Zdrowie. Spółka - jak przekazał GIS - po otrzymaniu informacji o wynikach badań "podjęła dobrowolną decyzję o wycofaniu z obrotu wskazanej partii produktu oraz o wstrzymaniu dalszych dostaw z magazynu".
GIS poinformował również, że organy urzędowej kontroli żywności prowadz postępowanie wyjaśniające we współpracy z producentem. Celem działań jest ustalenie okoliczności pojawienia się bakterii Salmonella spp. w produkcie.
Inspektorat apeluje do konsumentów, aby nie spożywali suplementu pochodzącego z zakwestionowanej partii.
"W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu wyżej wymienionego produktu, należy skontaktować się z lekarzem" - podkreślono w komunikacie.
Pałeczki Salmonelli. Co to jest salmonelloza?
Pałeczki salmonelli mogą wywoływać salmonellozę - ostrą infekcję bakteryjną przewodu pokarmowego, która objawia się nagłą gorączką, silnym bólem brzucha, nudnościami, wymiotami i biegunką.
Leczenie takiego zatrucia ogranicza się zwykle do nawadniania. "W szczególnych warunkach (szpitale, domy opieki) zakażenie może się szerzyć drogą bezpośredniego kontaktu lub drogą powietrzną" - informuje GIS.
Możliwe jest także wystąpienie innych dolegliwości, m.in. zapalenia dróg żółciowych, płuc i opon mózgowo-rdzeniowych.