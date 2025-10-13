W skrócie Warszawska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypowiedzi Roberta Bąkiewicza podczas manifestacji "STOP nielegalnej imigracji".

Bąkiewicz nawoływał do przemocy wobec nielegalnych imigrantów, porównując ich do chwastów i wzywając do radykalnych działań.

Politycy PiS wystąpili na wiecu, podkreślając sprzeciw wobec paktu migracyjnego oraz nawoływali do podpisania referendum o jego odrzuceniu.

- Te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tę ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły - krzyczał ze sceny na wiecu Robert Bąkiewicz. Manifestacja zorganizowana w sobotę na placu Zamkowym w Warszawie przez Prawo i Sprawiedliwość skupiała się na tematach nielegalnej migracji i umowy z Mercosurem.

Stołeczna prokuratura uznała, że słowa Bąkiewicza noszą znamiona przestępstwa i podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w tej sprawie. Dochodzenie dotyczy art. 255 ust. 2 Kodeksu karnego.

Przepis ten mówi o publicznym nawoływaniu do popełnienia zbrodni. Za popełnienie tego czynu grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat.

Bąkiewicz: Zagrożeniem jest nie tylko Rosja, ale również imperialne Niemcy

Słowa o "wyrywaniu chwastów" to nie wszystko, co padło podczas przemówienia Roberta Bąkiewicza. - Dziś zagrożeniem jest nie tylko Rosja, ale również imperialne Niemcy, które odbudowują własną potęgę w Europie kosztem Polski - mówił działacz środowisk nacjonalistycznych.

Podczas wydarzenia głos zabrali także przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, m.in. Jarosław Kaczyński, Przemysław Czarnek i Mateusz Morawiecki.

- Próbują nam na siłę wcisnąć przyjęcie paktu migracyjnego. To jest pakt z diabłem. Nie pozwólmy na to - mówił Mariusz Błaszczak. - Złóżmy swoje podpisy pod referendum obywatelskim w sprawie wyjścia Polski z paktu migracyjnego, a później pójdźmy do urn i zagłosujmy za wyrzuceniem do go do kosza - wzywał.

