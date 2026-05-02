W skrócie 2 maja obchodzony jest oficjalny Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego Polacy wywieszają flagi.

Politycy, w tym Karol Nawrocki, Donald Tusk i Mateusz Morawiecki, publikują w mediach społecznościowych wpisy podkreślające znaczenie flagi i jedności narodowej.

Jacek Sasin oraz Władysław Kosiniak-Kamysz w swoich wypowiedziach apelują o dumę z Polski i szacunek dla osób służących Ojczyźnie.

2 maja to oficjalny Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - święto, mające na celu podkreślenie znaczenia narodowych symboli i zwiększenie świadomości na temat ich historii i tradycji.

O znaczeniu Dnia Flagi przypominają także politycy, m.in. w mediach społecznościowych.

Dzień Flagi. "Zobowiązanie do troski o Ojczyznę"

"Flaga jest znakiem ciągłości - od pierwszych koronacji królewskich po współczesność. Jest także zobowiązaniem do troski o naszą Ojczyznę, do odpowiedzialności za jej przyszłość oraz do szacunku wobec wspólnoty narodowej, którą symbolizuje" - napisał Karol Nawrocki.

- Nasz naród, polska wspólnota narodowa, polskość potrafiła przetrwać czas, gdy nie było Rzeczpospolitej - to wszystko dzięki wartościom, które niesiemy w swoich sercach - mówił z kolei prezydent podczas uroczystego wręczenia odznaczeń przedstawicielom Polonii i Polaków za Granicą.

Jak podkreślił Karol Nawrocki, wartości te to z jednej strony "przywiązanie do narodowych symboli w tym do pięknej biało-czerwonej polskiej flagi", z drugiej do "fundamentalnych dla nas wartości, do polskiego języka, do wspólnie wyznawanego dziedzictwa kulturowego".

- To wszystko daje wspólnocie narodowej i narodowi jakiś rodzaj nieśmiertelności - zaznaczył.

"Flaga łączy!" - stwierdził krótko premier Donald Tusk, uzupełniając swój wpis nagraniem, na którym rozdaje dzieciom biało-czerwone flagi.

Z kolei były premier Mateusz Morawiecki postanowił przypomnieć historię święta.

"Dzisiejsza data ma wyjątkową symbolikę. To właśnie 2 maja 1945 roku polscy żołnierze zatknęli biało-czerwoną flagę w Berlinie - znak odwagi, zwycięstwa i niezłomności naszego narodu" - wskazał.

"Bądźmy zawsze dumni z Polski - z naszych osiągnięć, z bohaterskiej historii, z pięknego krajobrazu i tradycyjnych obyczajów. To wszystko buduje naszą wspólną tożsamość" - zaapelował na koniec polityk PiS.

2 maja. Dzień Flagi RP. "Zaduma nad tym, co nas łączy"

W podobnym duchu wypowiedział się także wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

"Biel i czerwień to symbol naszej tożsamości, historii i dumy narodowej. Te barwy towarzyszą nam przez pokolenia. (...) Niech ten wyjątkowy dzień skłoni nas do zadumy nad tym, co nas łączy - to historia, miłość do Ojczyzny i wspólna odpowiedzialność za Polskę" - napisał.

Z kolei Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych, zwrócił uwagę na osoby pełniące służbę w obronie Polski. "Służą Biało-Czerwonej w cieniu i ciszy. Funkcjonariusze polskich służb specjalnych. Szacunek!" - napisał.

"Bądźmy każdego dnia dumni z bycia Polakami - promujmy rodzimą kulturę, sztukę, dokonania wybitnych Polaków, dorobek naszego państwa i przynależność do cywilizacji chrześcijańskiej" - zaapelował natomiast Jacek Sasin.

"Dziś piękny dzień - 2 maja Święto Flagi. Biało-czerwona to więcej niż kolory, to historia, pamięć, odpowiedzialność i wspólnota" - podkreślił we wpisie Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji i członek Lewicy.

Dworczyk w "Gościu Wydarzeń" o Konstytucji: Nie jest przygotowana na dzisiejsze czasy Polsat News