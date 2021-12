We wrześniu think tank związany z Nową Lewicą - Centrum im. Ignacego Daszyńskiego poprosił partie polityczne obecne w parlamencie o odniesienie się do 21 postulatów programowych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Jak wynika z badania "ReflektorOPZZ", z postulatami związkowymi Lewica zgadza się w 95 proc., Koalicja Obywatelska (PO, .N i Zieloni) w 76 proc., a Koalicja Polska (PSL, UED, Konserwatyści) w 71 proc. Polska 2050 Szymona Hołowni nie odniosła się do postulatów, przesyłając kurtuazyjną odpowiedź - informuje Centrum im. Ignacego Daszyńskiego. Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederacja zignorowały badanie.

PSL bliżej Lewicy niż PO

O postulatach OPZZ możesz przeczytać tutaj. Przeanalizowaliśmy raport i co ciekawe, Koalicja Polska udzieliła odpowiedzi twierdzących w 15 punktach takich samych jak Nowa Lewica. Koalicja Obywatelska zgodziła się z Nową Lewicą w 14 punktach.

Lewica i Koalicja Polska nie miały zdania co do 35-godzinnego tygodnia pracy i dwóch wolnych niedziel dla pracujących w niedzielę. KO w przesłanej odpowiedzi zgadza się na dwie wolne niedziele, ale 35-godzinny tydzień pracy akceptuje z zastrzeżeniem rozwiązania dla "układów zbiorowych pracy".

KO odrzuca też postulat "prawa do strajku dla wszystkich zatrudnionych, prawo związków zawodowych do prowadzenia sporu zbiorowego i strajku z podmiotem odpowiedzialnym za politykę płacową i warunki pracy w danym przedsiębiorstwie", stwierdzając, że spór zbiorowy może być tylko z pracodawcą.

Koalicja Polska wymieniony postulat zaakceptowała w całości. Nie miała jednak zdania co do gwarancji prawa do wejścia na teren zakładu pracy przedstawicieli związków zawodowych, jeżeli takie jest życzenie pracowników, jak również w kwestii zwiększenia uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe uprawnienia umożliwiałyby "przekształcenie w drodze decyzji administracyjnej umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę w sytuacji, gdy praca na podstawie umowy cywilnoprawnej świadczona jest w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy". Koalicja Obywatelska te dwa postulaty odrzuciła.

Zdjęcie Badanie "ReflektorOPZZ" 2021. Autor: OPZZ/Centrum im. Ignacego Daszyńskiego / INTERIA.PL

KP zgodziła się także z Lewicą w zakresie likwidacji śmieciówek i fałszywego samozatrudnienia oraz konieczności zatrudnienia tylko na postawie stosunku pracy. Koalicja Obywatelska zastrzegła, że o ile likwidacja śmieciówek i fałszywego samozatrudnienia jest słuszna, to sposób zatrudnienia powinien być elastyczny, a umowy zlecenie powinny być w pełni ozusowane.

Politycy Lewicy i PSL byli też zgodni co do wyższego zasiłku dla bezrobotnych, który miałby wynosić co najmniej 50 proc. ostatniego wynagrodzenia. Platforma Obywatelska stwierdziła, że to rozwiązanie jest możliwe tylko pod warunkiem wprowadzenia ubezpieczenia od utraty pracy.

Druga edycja badania

"ReflektorOPZZ" w 2021 roku miał swoją drugą edycję. Pierwsze badanie przeprowadzono przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku. Z danych sprzed dwóch lat wynika, że zgodność programu Lewicy z postulatami OPZZ wzrosła o 5,2 proc., Platformy o 26,2 proc. W przypadku PSL zgodność spadła o 5,2 proc.

Zmianie uległo między innymi rozszerzenie udziału pracowników w zarządach i radach nadzorczych firm. PO, PSL i Lewica zaakceptowały ten postulat. Platforma zgodziła się też na umożliwienie pracownikom o bardzo długim stażu ubezpieczeniowym (kobiety po 35 latach, a mężczyźni po 40 latach) wcześniejszego przejścia na emeryturę oraz likwidację wygasającego charakteru emerytur pomostowych.