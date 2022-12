W sobotę 3 grudnia biegunem zimna w Polsce nadal będzie Suwalszczyzna. Tam, jak podał synoptyk IMGW Michał Folwarski, temperatura wyniesie maksymalnie do -3 stopni Celsjusza. Lokalnie, w rejonach wschodnich, w części tych centralnych i północnych, możliwe są opady marznące.

W piątek IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami. Alerty obowiązują do rana w województwach dolnośląskim i opolskim, do sobotniego przedpołudnia w województwach: lubelskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, śląskim, łódzkim, lubuskim i wielkopolskim, a także w prawie całym województwie mazowieckim. Na obszarze województwa podlaskiego ostrzeżenie będzie ważne do godziny 14.

Pogoda. Zima, śnieg i gołoledź

Sobota, jak przekazał synoptyk IMGW, temperaturowo będzie podobna do piątku. - Choć na południu powinno być trochę cieplej. Tam do 4 stopni na plusie. Nadal Suwalszczyzna będzie biegunem zimna. Tam do -3 stopni Celsjusza - powiedział PAP Michał Folwarski z Centralnego Biura Prognoz IMGW.

Dodał, że wciąż spodziewane są w kraju opady różnego rodzaju. - Na północy i zachodzie będzie to raczej śnieg. Natomiast na pozostałym obszarze kraju także deszcz, mżawka, łącznie z opadami marznącymi, szczególnie tam, gdzie temperatura w ciągu dnia będzie oscylować w okolicy zera - przekazał synoptyk IMGW.

Folwarski podkreślił przy tym, że tych lokalnych marznących opadów można spodziewać się w rejonach wschodnich, w części centralnych i północnych. Tam nadal "kiepskie warunki na drogach".

W sobotę w Warszawie zachmurzenie będzie duże. Słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, lokalnie możliwy także marznący deszcz lub mżawka powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna 0 st.C. Wiatr słaby, wschodni i południowo-wschodni.

Prognoza pogody. Zima i jesień zderzą się ze sobą

Noc z soboty na niedzielę ma być trochę cieplejsza od poprzedniej. - Nie będzie już takich mrozów na północnym wschodzie, maksymalnie do -3 stopni Celsjusza. Natomiast lokalnie na zachodzie i południu już do 1 stopnia na plusie - przekazał Folwarski.

Według najnowszej prognozy pogody w nocy zachmurzenie będzie duże. Początkowo możliwe słabe opady śniegu i marznącego deszczu lub mżawki, powodujące gołoledź, w drugiej części nocy opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna 0 st.C. Wiatr słaby południowo-wschodni.

Chwilami może silniej powiać na południu i południowym wschodzie oraz na Wybrzeżu. Na pozostałym obszarze wiatr będzie słaby, z kierunków wschodnich, z dominacją południowo-wschodniego.

W kolejnych dniach nadal Polska ma być podzielona na chłodną północ z opadami śniegu i śniegu z deszczem oraz cieplejsze południe z deszczem.