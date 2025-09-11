W skrócie Samolot z Rosji do Tunezji musiał awaryjnie lądować w Katowicach z powodu dehermetyzacji kabiny.

Pasażerowie spędzili ponad osiem godzin w wydzielonej części terminala, oczekując na samolot zastępczy.

To już kolejny przypadek, kiedy samolot z Rosji lądował awaryjnie w Polsce, mimo zamkniętej dla nich przestrzeni powietrznej.

Samolot pasażerski tunezyjskiej linii Nouvelair, lecący z Petersburga do Monastyru, wylądował w środę w Polsce na lotnisku Katowice-Pyrzowice.

- Do sytuacji doszło około godziny 3:15. Był to rejs czarterowy, a powodem lądowania była dehermetyzacja kabiny - tłumaczył w rozmowie z Interią rzecznik portu Piotr Adamczyk.

- Pasażerowie mieli wydzielone miejsce w hali tranzytowej, gdzie pod nadzorem służb, w tym Straży Granicznej, czekali na samolot zastępczy - dodał rzecznik. Do Monastyru odlecieli z Pyrzowic około godziny 11:50.

Katowice. Samolot z Rosji lądował w Polsce. To nie pierwszy taki przypadek

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podaje, że polska przestrzeń powietrzna jest zamknięta dla samolotów linii lotniczych z Rosji i Białorusi. Mimo to do lądowania samolotu lecącego z Egiptu do Rosji doszło już wcześniej w połowie lutego 2025 roku.

Wówczas maszyna linii AlMasria Universal Airlines, przewożąca 216 osób, musiała awaryjnie lądować na lotnisku w Poznaniu, ponieważ w obwodzie królewieckim, gdzie samolot miał lądować, panowały trudne warunkami atmosferycznie.

Mimo iż wszyscy pasażerowie wylądowali bez żadnego uszczerbku na zdrowiu, postój w Poznaniu nie był końcem ich problemów. Okazało się bowiem, że istnieje kłopot z zakupem paliwa do samolotu od firmy Orlen Aviation.

Zamieszanie to spowodowało, że przerwa w locie znacznie się wydłużyła i ponowny start możliwy był dopiero po 10 godzinach. Nexta podała wówczas, że pasażerowie przez cały czas oczekiwania na start nie mogli opuścić maszyny. Dotyczyło to też dzieci, osób starszych i kobiet w ciąży.

