W skrócie Statek Stena Spirit od kilkudziesięciu godzin stoi w porcie w Karlskronie z powodu awarii rury cumowej i braku zgody na rejs do Gdyni.

Około 200 pasażerów czeka na podróż do Gdyni, otrzymało ciepłe posiłki, noclegi oraz priorytetowe rezerwacje na kolejny rejs.

Przygotowywane są alternatywne rozwiązania, w tym transfery autobusowe do Trelleborgu i umożliwienie klientom frachtowym oczekiwania w porcie lub poszukiwania innych tras.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Statek pasażerski Stena Line Spirit miał wypłynąć z portu w Karlskronie w środę około godz. 22. Podczas operacji cumowania doszło do awarii - w promie pękła rura cumowa, przez co statek musiał skorzystać z pomocy holownika.

Uszkodzony prom nie otrzymał zgody na rozpoczęcie rejsu do Gdyni.

- Statek Stena Spirit, który od wczoraj cumuje w Karlskronie nadal pozostaje przy nabrzeżu w porcie i wciąż czekamy na ostateczną zgodę na opuszczenie portu przez statek - mówiła w piątek rano przedstawicielka przedsiębiorstwa.

Na podróż do Gdyni wciąż oczekuje około 200 osób. Pasażerowie otrzymali ciepłe posiłki, możliwość nocowania w pobliskich hotelach i priorytetową rezerwację miejsc na następny rejs.

Ze względu na brak zgody na przemieszczenie promu, który od środy zajmuje miejsce na nabrzeżu, doszło do opóźnień w rejsach pozostałych jednostek na linii Gdynia-Karlskrona.

- Przygotowujemy alternatywne rozwiązania, w tym transfery autobusowe do Trelleborgu, skąd można skorzystać z połączeń promowych do Polski. Klientom frachtowym oferujemy również możliwość pozostania w porcie i oczekiwania na dalszy transport lub poszukiwania alternatywnych tras - dodała Nowakowska.

Jak informowała wcześniej rzeczniczka Stena Line Polska, nikt z 489 znajdujących się na pokładzie pasażerów nie ucierpiał. Z kolei szwedzki rzecznik Stena Line Johan Live poinformował w czwartek, że tego samego dnia przed południem nurkowie wciąż przeprowadzali oględziny kadłuba.

- Nie wiemy na razie, jak duże są uszkodzenia - przekazał.

Choć decyzja w sprawie zwolnienia miejsca przy nabrzeżu miała zapaść w czwartek wieczorem, nadal nie wiadomo, kiedy pasażerowie będą mogli bezpiecznie wrócić do Polski.

