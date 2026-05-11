W skrócie Ministerstwo Cyfryzacji przekazało, że występują problemy z logowaniem oraz uwierzytelnianiem za pomocą Profilu Zaufanego i Podpisu Zaufanego.

Nie podano przyczyny awarii ani przewidywanego czasu usunięcia utrudnień, a resort poinformował o trwających pracach nad naprawą systemu.

Zasugerowano użytkownikom korzystanie z alternatywnych metod autoryzacji, takich jak aplikacja mObywatel.

W opublikowanym komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji przekazało, że awaria dotyczy zarówno logowania za pomocą Profilu Zaufanego, jak i korzystania z Podpisu Zaufanego.

To oznacza utrudnienia dla osób chcących załatwić sprawy urzędowe online, m.in. poprzez platformę ePUAP czy inne państwowe serwisy wymagające uwierzytelnienia.

"Obecnie występują przejściowe utrudnienia z dostępem do Profilu Zaufanego. W związku z tym zarówno logowanie, jak i uwierzytelnianie się za pomocą Profilu Zaufanego i korzystanie z Podpisu Zaufanego nie są aktualnie możliwe" - poinformował resort w komunikacie opublikowanym na platformie X.

Nie podano, co jest przyczyną problemów ani jak długo mogą potrwać utrudnienia. Ministerstwo zapewniło jednak, że trwają prace nad przywróceniem pełnej funkcjonalności systemu.

Profil Zaufany nie działa. Ministerstwo tłumaczy

Resort cyfryzacji zaapelował do użytkowników o korzystanie w czasie awarii z innych dostępnych metod autoryzacji.

W komunikacie wskazano między innymi aplikację mObywatel, która może zastąpić Profil Zaufany w części usług wymagających potwierdzenia tożsamości.

"Zalecamy w tym czasie korzystanie z innych form autoryzacji, np. za pomocą aplikacji mObywatel. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu, a o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco" - przekazano.

Profil Zaufany to witryna, która ułatwia wielu Polakom codzienne funkcjonowanie. Jest to wygodny sposób na potwierdzenie tożsamości w internecie. Użytkownicy portalu mogą dzięki niemu z łatwością zdalnie załatwiać wiele spraw, głównie tych urzędowych. Założenie profilu jest darmowe i bardzo proste.

