W skrócie Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że utrudnienia z dostępem do Profilu Zaufanego zostały usunięte, lecz użytkownicy nadal zgłaszają problemy w aplikacji mObywatel.

Awaria obejmowała zarówno logowanie do Profilu Zaufanego, jak i korzystanie z Podpisu Zaufanego, co utrudniło załatwianie spraw urzędowych online.

Resort cyfryzacji zalecił korzystanie z innych metod autoryzacji, w tym aplikacji mObywatel, podczas rozwiązywania problemu.

W porannym komunikacie Ministerstwo Cyfryzacji informowało, że awaria dotyczy zarówno logowania za pomocą Profilu Zaufanego, jak i korzystania z Podpisu Zaufanego.

To oznaczało utrudnienia dla osób chcących załatwić sprawy urzędowe online, m.in. poprzez platformę ePUAP czy inne państwowe serwisy wymagające uwierzytelnienia.

"Profil Zaufany, jak i wszystkie powiązane z nim usługi działają już prawidłowo! Bardzo dziękujemy za cierpliwość" - przekazało MC około godz. 12.

Użytkownicy infomują jednak w komentarzach, że problem wciąż występuje. W aplikacji mObywatel ma pojawiać się komunikat informujący o zakłóceniach komunikacji z serwerem.

Profil Zaufany nie działał. Ministerstwo tłumaczy

Resort cyfryzacji apelował do użytkowników o korzystanie w czasie awarii z innych dostępnych metod autoryzacji.

W pierwszym komunikacie wskazano między innymi aplikację mObywatel, która może zastąpić Profil Zaufany w części usług wymagających potwierdzenia tożsamości.

"Zalecamy w tym czasie korzystanie z innych form autoryzacji, np. za pomocą aplikacji mObywatel. Pracujemy nad rozwiązaniem problemu, a o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco" - przekazano.

Profil Zaufany to witryna, która ułatwia wielu Polakom codzienne funkcjonowanie. Jest to wygodny sposób na potwierdzenie tożsamości w internecie. Użytkownicy portalu mogą dzięki niemu z łatwością zdalnie załatwiać wiele spraw, głównie tych urzędowych. Założenie profilu jest darmowe i bardzo proste.

