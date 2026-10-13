W skrócie Odnotowano utrudnienia w działaniu Profilu Zaufanego, które dotyczą między innymi przedłużenia ważności i unieważnienia.

Centralny Ośrodek Informatyki poinformował, że zakłócenia mają chwilowy charakter i trwają prace nad przywróceniem pełnej funkcjonalności.

Awaria wpływa na procesy takie jak zmiana numeru telefonu, zmiana formy autoryzacji oraz potwierdzanie Profilu Zaufanego w wideorozmowie i punktach potwierdzających.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Informację o utrudnieniach w funkcjonowaniu Profilu Zaufanego przekazano na oficjalnym profilu Centralnego Ośrodka Informatyki na platformie X.

Rozwiń

Problemy dotyczą:

przedłużenia ważności

unieważnienia

zmiany formy autoryzacji

zmiany numeru telefonu

potwierdzania PZ w wideorozmowie i punktach potwierdzających

Awaria Profilu Zaufanego. Problemy m.in. z przedłużaniem ważności

W komunikacie podkreślono, że zakłócenia mają "chwilowy" charakter. "Nasz zespół pracuje już nad rozwiązaniem i przywróceniem pełnej funkcjonalności Profilu Zaufanego. Przepraszamy Was za utrudnienia" - dodano.

Po raz ostatni problemy z działaniem witryny wystąpiły w maju bieżącego roku i dotyczyły zarówno logowania za pomocą Profilu Zaufanego, jak i korzystania z Podpisu Zaufanego. Oznaczało to poważne utrudnienia dla osób chcących załatwić sprawy urzędowe online, m.in. poprzez platformę ePUAP czy inne państwowe serwisy wymagające uwierzytelnienia.

Wtedy utrudnienia udało się usunąć po upływie kilku godzin. Informacje o postępach prac przekazywało Ministerstwo Cyfryzacji.

Czym jest Profil Zaufany?

Profil Zaufany to witryna, która w założeniu ma pozwalać potwierdzać tożsamość w internecie i podpisywać dokumenty elektronicznie. Z jego pomocą można np. załatwić zdalnie część spraw urzędowych. Korzystanie z portalu jest darmowe.



