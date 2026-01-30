Awaria policyjnych systemów. Komunikat komendy głównej

Mateusz Balcerek

Mateusz Balcerek

Doszło do awarii urządzeń policyjnej sieci transmisji danych - poinformowała w piątek policja w opublikowanym komunikacie. W piśmie wskazano, że serwery, na których działają systemy policyjne, funkcjonują normalnie. O godzinie 16:30 poinformowano o przywróceniu prawidłowego działania systemów.

Policjant siedzi przy biurku i pracuje przy komputerze, na ekranie widoczny jest komunikator internetowy z uczestnikami spotkania online. Na biurku znajduje się klawiatura i głośniki, a przez okno wpada dzienne światło.
Awaria systemów w policji. Zdjęcie ilustracyjnepolicja.gov.pl.

W skrócie

  • Policja poinformowała o awarii urządzeń policyjnej sieci transmisji danych, podkreślając, że serwery działają normalnie.
  • Zaznaczono, że komunikacja między jednostkami policji a Komendą Główną Policji odbywa się bez zakłóceń, a awaria nie wpływa na bezpieczeństwo obywateli.
  • Wstępnie wykluczono zewnętrzną ingerencję, a diagnoza problemu wymaga czasu ze względu na złożoność architektury sieciowej.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami dotyczącymi awarii policyjnych systemów informatycznych informujemy, że policja w swojej codziennej służbie korzysta z wielu niezależnych systemów informatycznych i kanałów łączności, które zapewniają ciągłość realizacji zadań - w tym przyjmowanie zgłoszeń, kierowanie patroli oraz prowadzenie interwencji' - poinformowała policja na portalu X.

"Obecnie awaria dotyczy urządzeń policyjnej sieci transmisji danych. Serwery, na których działają systemy policyjne, funkcjonują normalnie" - dodano.

Awaria policyjnej sieci. Mundurowi wykluczają ingerencję z zewnątrz

"Wstępnie wykluczamy zewnętrzną ingerencję" - zaznaczono w komunikacie. Dodano, że z uwagi na bardzo dużą złożoność rozwiązań architektury sieciowej diagnoza wymaga czasu.

"Awaria nie powoduje paraliżu działań policji ani nie wpływa na bezpieczeństwo obywateli" - podkreślono.

W komunikacie zaznaczono, że informacja o sytuacji została przekazana do wszystkich jednostek policji w kraju, a komunikacja między jednostkami a Komendą Główną Policji odbywa się na bieżąco.

Zobacz również:

Międzynarodowa siatka dywersantów działających na rzecz Rosji rozbita
Polska

Podpalali obiekty w Europie, m.in. w Polsce. Dywersanci staną przed sądem

Mateusz Balcerek
Mateusz Balcerek

    "Przywrócono działanie systemów". Policja opublikowała nowy komunikat

    Godzinę później pojawił się nowy komunikat. Policja poinformowała, że zakończono diagnozowanie problemu, a wszystkie systemy zaczęły funkcjonować normalnie.

    "Zakończono diagnozę problemu po stronie Policyjnego Systemu Transmisji Danych. Zidentyfikowano nieprawidłowo działające urządzenie i przywrócono poprawne działanie policyjnych systemów informatycznych. Obecnie trwa proces weryfikacji w poszczególnych garnizonach w kraju" - przekazali mundurowi w piątek o godzinie 16:30.

    Informację o "awarii krajowego systemu informacyjnego policji i systemu wspomagania dowodzenia" podała jako pierwsza TV Republika.

    Zobacz również:

    Niekontrolowany wystrzał broni na komendzie policji w Szczytnie. Zdj. ilustracyjne
    Warmińsko-mazurskie

    Niekontrolowany wystrzał broni. Groźny incydent na komendzie policji

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski
    Magdalena Bigaj z Cyfrowego Obywatelstwa: Trzeba nałożyć kary na wydawców internetowychPolsat News

    Najnowsze