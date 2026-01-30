W skrócie Policja poinformowała o awarii urządzeń policyjnej sieci transmisji danych, podkreślając, że serwery działają normalnie.

Zaznaczono, że komunikacja między jednostkami policji a Komendą Główną Policji odbywa się bez zakłóceń, a awaria nie wpływa na bezpieczeństwo obywateli.

Wstępnie wykluczono zewnętrzną ingerencję, a diagnoza problemu wymaga czasu ze względu na złożoność architektury sieciowej.

"W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami dotyczącymi awarii policyjnych systemów informatycznych informujemy, że policja w swojej codziennej służbie korzysta z wielu niezależnych systemów informatycznych i kanałów łączności, które zapewniają ciągłość realizacji zadań - w tym przyjmowanie zgłoszeń, kierowanie patroli oraz prowadzenie interwencji' - poinformowała policja na portalu X.

"Obecnie awaria dotyczy urządzeń policyjnej sieci transmisji danych. Serwery, na których działają systemy policyjne, funkcjonują normalnie" - dodano.

Awaria policyjnej sieci. Mundurowi wykluczają ingerencję z zewnątrz

"Wstępnie wykluczamy zewnętrzną ingerencję" - zaznaczono w komunikacie. Dodano, że z uwagi na bardzo dużą złożoność rozwiązań architektury sieciowej diagnoza wymaga czasu.

"Awaria nie powoduje paraliżu działań policji ani nie wpływa na bezpieczeństwo obywateli" - podkreślono.

W komunikacie zaznaczono, że informacja o sytuacji została przekazana do wszystkich jednostek policji w kraju, a komunikacja między jednostkami a Komendą Główną Policji odbywa się na bieżąco.

"Przywrócono działanie systemów". Policja opublikowała nowy komunikat

Godzinę później pojawił się nowy komunikat. Policja poinformowała, że zakończono diagnozowanie problemu, a wszystkie systemy zaczęły funkcjonować normalnie.

"Zakończono diagnozę problemu po stronie Policyjnego Systemu Transmisji Danych. Zidentyfikowano nieprawidłowo działające urządzenie i przywrócono poprawne działanie policyjnych systemów informatycznych. Obecnie trwa proces weryfikacji w poszczególnych garnizonach w kraju" - przekazali mundurowi w piątek o godzinie 16:30.

Informację o "awarii krajowego systemu informacyjnego policji i systemu wspomagania dowodzenia" podała jako pierwsza TV Republika.

