W skrócie Na Centralnej Magistrali Kolejowej doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem, co wymusiło prowadzenie ruchu pociągów po jednym torze na odcinku Szeligi - Strzałki.

PKP PLK poinformowały, że w wyniku powstałych utrudnień technicznych pasażerowie podróżujący tą trasą muszą liczyć się z opóźnieniami przekraczającymi 30 minut.

Rzecznik PKP PLK Rafał Wilgusiak przekazał, że na miejsce skierowano służby techniczne, a usuwanie usterki powinno zakończyć się w godzinach popołudniowych.

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"Ze względu na awarię urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym w rejonie Białej Rawskiej na odcinku Szeligi - Strzałki ruch pociągów prowadzony jest po jednym torze" - przekazały w komunikacie Polskie Linie Kolejowe. W związku z awarią mogą wystąpić opóźnienia powyżej 30 minut.

Problemy techniczne wystąpiły na Centralnej Magistrali Kolejowej, czyli linii nr 4 łączącej Grodzisk Mazowiecki z Zawierciem.

"Aktualne informacje o zmianach w kursowaniu pociągów są dostępne na Portalu Pasażera, w formie komunikatów na stacjach oraz na stronach internetowych przewoźników" - czytamy w komunikacie PLK.

- Te urządzenia odpowiadają za bezpieczne prowadzenie pociągów po Centralnej Magistrali Kolejowej. Na miejsce skierowane zostały już służby techniczne, które wkrótce przystąpią do całkowitego usunięcia usterki. Obecnie jeździmy po jednym torze. Wkrótce powinniśmy jeździć już po dwóch torach - powiedział rzecznik PKP PLK Rafał Wilgusiak na antenie Polsat News. Usuwanie awarii może potrwać do godzin popołudniowych.

Awaria na CMK. Pociągi kursują z opóźnieniem

To kolejny raz w ostatnim czasie, gdy doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem kolejowym na Centralnej Magistrali Kolejowej.

Tydzień temu - 19 listopada również miała miejsce podobna awaria. Wtedy także konieczny był ruch jednym torem na odcinku Szeligi - Strzałki. Pociągi notowały opóźnienia sięgające 60 minut. Usterka została naprawiona po kilku godzinach.

Problemy z kursowaniem pociągów wystąpiły również w środę. Tym razem doszło do awarii zasilania w sieci trakcyjnej nad częścią torów na stacji Warszawa Centralna. W wyniku usterki opóźnionych było łącznie 177 pociągów na ponad 5 tys. minut.

Centralna Magistrala Kolejowa to trasa łącząca Grodzisk Mazowiecki z Zawierciem. Jej trasa przebiega przez cztery województwa: mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie i śląskie.



