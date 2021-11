Poseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński był jednym z gości w TVP Info.



Dariusz Joński kontra Miłosz Kłeczek. Poseł wyszedł ze studia

W pewnym momencie dyskusji, prowadzący program dziennikarz zarzucił politykowi "używanie populizmu i propagandy".- Pan mi nie pozwolił skończyć zdania - odpowiedział Kłeczkowi Joński.

Dziennikarz tłumaczył, że polityk KO zabrał już głos i poprosił o wypowiedź poseł PiS Joannę Lichocką. - Po co pan przychodzi do tego programu? - zwrócił się chwilę później Kłeczek do Jońskiego, kiedy ten próbował dokończyć swoją wypowiedź.

- Właśnie po to, aby powiedzieć jaka jest sytuacja (...) Pan zagłusza to, co ja chcę powiedzieć, dlatego że pan nie jest dziennikarzem, pan jest funkcjonariuszem i nie chce usłyszeć, co ja chcę powiedzieć - stwierdził poseł KO. Kłeczek ponownie oskarżył polityk używanie "partyjnej propagandy" i przedstawianie "populistycznego przekazu".

Po chwili, wymieniając wskaźniki gospodarcze, dziennikarz po raz kolejny zwrócił się Jońskiego, mówiąc: "Pan pewnie tego nie wie, bo pan o ekonomii nie ma zielonego pojęcia".

- Jeśli ma pan szacunek do kobiet, to proszę dać pani poseł Lichockiej dokończyć wypowiedź - dodał, kiedy Joński próbował odpowiedzieć na słowa dziennikarza.

"Medialna szopka"

Po tej wymianie zdań polityk KO podziękował innym gościom w programie i wyszedł ze studia. Prowadzący program skomentował zachowanie posła jako "medialną szopkę".

Joński odniósł się natomiast do wydarzeń ze studia na Twitterze, gdzie napisał: "Od dzisiaj nie biorą udziału w programach prowadzonych przez funkcjonariusza PiS Pana Kłeczka".

Sytuacja wywołała falę komentarzy w mediach społecznościowych.









Po programie wyjście Jońskiego na Twitterze skomentował także prowadzący program Miłosz Kłeczek.