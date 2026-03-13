Dyskusja o zawetowanym przez prezydenta programie SAFE rozgrzała obrady Sejmu niedługo po nadzwyczajnym posiedzeniu rządu w tej sprawie.

- Prezydent PiS, Konfederacji i Brauna zawetował program SAFE, to prezydent PiS, bo na pewno nie jest prezydentem polski. Polacy zapamiętajcie twarze tych ruskich onuc, lobbystów i zdrajców Polski, którzy zagłosowali przeciw naszemu bezpieczeństwu - powiedział w emocjonującym przemówieniu w Sejmie poseł KO Konrad Frysztak.

- Panie Bogucki - niech pan przekaże panu Nawrockiemu, że jeśli kiedyś zginie polski policjant, polski strażnik graniczny, albo funkcjonariusz SOP, to Nawrocki będzie miał tę krew na rękach i nigdy jej nie zmyje - dodał Frysztak, mówiąc, że Nawrocki "to zdrajca narodowy". - A wy też jesteście zdrajcami polski - ocenił.

Weto dla programu SAFE. Bogucki o politykach KO: Jak psy gończe

Do słów posła Frysztaka odniósł się na mównicy wspomniany przez niego szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

- Można porównać to panie pośle tylko do werbalnego rynsztoku to, co pan tu zaprezentował. Mówi pan o zdradzie (…) Zostaliście wszyscy jak psy gończe spuszczeni na prezydenta Nawrockiego za to, że stoi za interesem Polski - ocenił Bogucki.

- Mówicie o zdradzie. Gdzie byliście, gdy były powoływane Wojska Obrony Terytorialnej? Gdzie byliście, gdy PiS i patrioci chcieli budować mur na granicy? Gdzie był rząd dzisiejszy? Gdzie byliście, gdy pluto i obrażano żołnierzy? - pytał, kwitując, że "prezydenta Nawrockiego nie trzeba uczyć patriotyzmu".

- Pierwszy raz widzę, by ktoś po tak spektakularnej porażce dostał takie oklaski (…) winszuję, bo to znaczy, że krótko trzyma pan swoją partię - dodał Bogucki, zwracając się ponownie do Tuska.

Czarnek zwrócił się Czarzastego. Polityki PiS zareagowali okrzykami

W burzliwej dyskusji na temat programu SAFE głos zabrał Przemysław Czarnek, żądając od Włodzimierza Czarzastego "natychmiastowego procedowania "polskiego SAFE 0 proc." po to, żeby Polska mogła zakupić broń, która jest konieczna do obrony przed ruskimi".

Marszałek Sejmu usiłował odpowiedzieć na to wezwanie, lecz został zagłuszony przez polityków PiS. - Czy jeszcze chcecie sobie państwo trochę pokrzyczeć? Bardzo proszę - powiedział. Politycy PiS zareagowali hasłami: "precz z komuną".

Władysław Kosiniak-Kamysz do polityków PiS: Wycofajcie się z tej drogi, bo historia wam tego nie zapomni

Po Boguckim miejsce na mównicy zajął szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. - Ani opozycja, ani prezydent nie mogą być przeciwko bezpieczeństwa państwa polskiego (…) Wycofajcie się z tej drogi, bo historia wam tego nie zapomni - dodał.

Wicepremier, idąc śladem przedmówcy, pytał: Gdzie byliście, gdy głosowany był największy budżet na polską armię? Jak głosowaliście przeciwko jednemu z największych sukcesów Polski?

- SAFE to jest projekt napisany nie w Brukseli, ale w Warszawie - podkreślił Kosiniak-Kamysz. - Komisja Europejska na wniosek Polski i nasze dyktando przyjęła propozycję, a nie na odwrót. Żadna z propozycji zgłoszonych przez sztab wojska polskiego nie została zmieniona. To polscy generałowie napisali wniosek o modernizację armii, na który my znaleźliśmy pieniądze - mówił wicepremier, podkreślając, że "weto nie jest przeciwko rządowi, lecz przeciwko bezpieczeństwu Polski".

- Ono utrudnia, ale na szczęście nie uniemożliwia przeprowadzenia strategicznego dla Polski projektu - stwierdził. Następnie Kosiniak-Kamysz zwrócił się do Przemysława Czarnka, który próbował zakłócić jego wystąpienie komentarzami. - Ja wiem, że pan Bogucki dostał 10 razy większe brawa od pana, ale proszę zachować spokój - powiedział.

W odpowiedzi ponownie głos zabrał szef Kancelarii Prezydenta, przekonując, że "pytanie nie brzmi, czy budować polskie bezpieczeństwo i czy wzmacniać polską armię", lecz "jak to robić, żeby zachować suwerenność, nie zadłużać kolejnych pokoleń i jak to robić zgodnie z konstytucją".

Wkrótce więcej informacji.

Prezydent zawetował europejski program SAFE. ''Bezpieczeństwo Polski nie może zależeć od obcych decyzji'' Polsat News Polsat News