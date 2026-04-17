Awantura w Sejmie. Posłowie PiS wykluczeni z obrad

W marcu Sąd Okręgowy w Świdnicy wymierzył karę 6,5 roku pozbawienia wolności Kamili L. - byłej działaczce Platformy Obywatelskiej z Kłodzka. Kobieta została oskarżona o nieudzielenie pomocy córce, która doświadczyła wykorzystania przez jej męża. Mężczyzna znęcał się również nad zwierzętami. Tydzień wcześniej mąż Przemysław L. został skazany na 25 lat pozbawienia wolności.

W piątek w Sejmie posłowie PiS pokazali zdjęcie premiera Donalda Tuska z Kamilą L. Podpis pod nim brzmiał "Tylko nie mów nikomu". Posłowie PiS pojawili się na sali sejmowej z transparentami podczas wystąpienia Przemysława Czarnka.

Awantura w Sejmie. Matecki i Woś wykluczeni z obrad

- Panie pośle! Panie pośle Matecki! Zwracam panu uwagę, że zakłóca pan obrady Sejmu - zareagował szybko prowadzący posiedzenie marszałek Włodzimierz Czarzasty.

Polityk następnie, zgodnie z regulaminem Sejmu, przywołał posła PiS do porządku. - Przywołuję pana do porządku i stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad - ogłosił.

W odpowiedzi na te słowa na sali sejmowej rozległo się skandowanie "precz z komuną". - Panie pośle Matecki, pan nadal uniemożliwia prowadzenie obrad, na podstawie art. 175 ust. 5 Regulaminu Sejmu podejmuję decyzję o wykluczeniu pana z posiedzenia Sejmu. Proszę opuścić salę posiedzeń - powiedział Czarzasty.

Marszałek następnie próbował przejść do normalnego porządku obrad, zapraszając na mównicę kolejnego polityka. To jednak się nie udało, jako że transparent przejął kolejny polityk PiS, Michał Woś. On także został wykluczony z obrad.

Wkrótce więcej informacji...

"Słusznie budzi niepokój". Kontrowersje wokół nominacji prezydenta Polsat News Polsat News