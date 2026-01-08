Awantura w Sejmie po skandalu w policji. "Będą dalsze dymisje"

Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

- Od razu uruchomiony został inspektor nadzoru wewnętrznego w MSWiA. W tej sprawie będą dalsze dymisje, nie będziemy niczego tuszować - oświadczył Marcin Kierwiński. Przemawiając w Sejmie szef MSWiA odniósł się w ten sposób do zdarzenia, do którego doszło w koszarach w Piasecznie.

Piaseczno, skandal w policji. Kierwiński zapowiada: Będą dalsze dymisjePiotr NowakPAP

W skrócie

  • Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński zapowiedział dalsze dymisje po skandalu w policji w Piasecznie.
  • W Sejmie wywiązała się burzliwa debata między politykami rządu a opozycją, z ostrą krytyką zachowania części polityków.
  • Marcin Kierwiński zapowiedział, że w sprawie wszczęto trzy niezależne postępowania kontrolne.
Podczas czwartkowych obrad Sejmu doszło do spięcia, a na mównicę wyszedł Marcin Kierwiński. Szef MSWiA zabrał głos w sprawie skandalu w policji, dotyczącego wykorzystania funkcjonariuszki.

Zwracając się do polityków PiS, Kierwiński stwierdził, że zachowują się oni "jak hieny".

    - Nie mogę już słuchać tego, jak się zachowujecie, hieny z PiS-u. Jesteście hienami. Na krzywdzie tej kobiety robicie ohydne politykierstwo. W tej sprawie reakcja polskiej policji była natychmiastowa. W ciągu 12 godzin ten gość trafił do aresztu i siedzi za kratkami - tłumaczył Marcin Kierwiński w Sejmie.

    Sprawa policjantki z Piaseczna. Marcin Kierwiński zabrał głos w Sejmie

    Minister spraw wewnętrznych i administracji zaznaczył, że funkcjonariusz, którego dotyczy sprawa, został zawieszony w czynnościach służbowych.

    - Uruchomiono proces wydalania tego człowieka z polskiej policji, bo nie ma w polskiej policji miejsca dla osób, które dopuszczają się tak ohydnych czynów i tym się różnimy od was, że my w takich sprawach reagujemy. Twardo i natychmiast. Nie tuszujemy niczego tak, jak wy to robiliście - mówił Kierwiński.

    Szef MSWiA oznajmił, że w tej sprawie "wdrożone zostały trzy postępowania kontrolne".

    - Pierwsze to postępowanie przeprowadzane przez Komendę Stołeczną Policji, drugie postępowanie dotyczące komendanta głównego policji i od razu został uruchomiony Inspektor Nadzoru Wewnętrznego w MSWiA - oświadczył minister.

    - W tej sprawie będą dalsze decyzje, żeby była jasność, bo my nie będziemy niczego tuszować - zaznaczył szef MSWiA.

      Na koniec minister zaapelował do polityków opozycji, aby się "opamiętali".

      - Ta skrzywdzona kobieta nie potrzebuje waszego szczucia, waszego politykierstwa, opamiętajcie się - grzmiał z mównicy Kierwiński.

      Piaseczno. Skandal w policji - co się wydarzyło?

      Do skandalicznych wydarzeń w Piasecznie doszło w sobotę. Jako pierwsza nagłośniła je Telewizja Republika. Według ustaleń oskarżony policjant spożywał alkohol wraz z innymi funkcjonariuszami. Razem mieli wezwać do siebie nowoprzyjętą do służby policjantkę.

      W momencie, gdy kobieta weszła do pokoju, dowódca miał wyprosić pozostałych policjantów. Zamknął za nimi drzwi, a następnie wykorzystał seksualnie kobietę.

      W trakcie zdarzenia pokrzywdzona miała głośno krzyczeć i wzywać pomocy. W reakcji na tę sytuację pozostali funkcjonariusze zaczęli dobijać się do drzwi. Ostatecznie dowódca je otworzył, a kobieta - z widocznymi otarciami - zgłosiła zdarzenie dyżurnemu.

