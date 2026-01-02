Awantura w programie Polsat News. Dziennikarka do posła: Jest pan chamski
Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Ozdoba był gościem noworocznego programu "Debata Gozdyry" w Polsat News. W pewnym momencie pomiędzy nim a prowadzącą program Agnieszką Gozdyrą wywiązała się kłótnia. - Wie pan co, ja się w ogóle nie denerwuje, tylko jest pan, powiem grzecznie, chamski - powiedziała dziennikarka. - Pani prawi tutaj nieeleganckie uwagi - odparł polityk.
W skrócie
- W programie Polsat News wybuchła kłótnia między Agnieszką Gozdyrą a europosłem Jackiem Ozdobą z PiS.
- Dziennikarka wprost nazwała polityka chamskim, zarzucając mu rozbijanie programu i brak odpowiedzi na temat.
- Sytuacja była na tyle napięta, że prowadząca skomentowała ją później w mediach społecznościowych.
W noworocznym wydaniu programu "Debata Gozdyry" w Polsat News do studia zaproszeni zostali Anna Świergocka z Konfederacji, Adrian Witczak z Koalicji Obywatelskiej, Jacek Ozdoba z Prawa i Sprawiedliwości oraz Adam Gomoła z Polski 2050.
W pewnym momencie dyskusji między prowadzącą program Agnieszką Gozdyrą a europosłem Jackiem Ozdobą wywiązała się kłótnia.
- Ja zapytałam o atak zimy w sprawie którego wszyscy posłowie PiSu prawie... - zaczęła prowadząca. Dziennikarce nie udało się jednak dokończyć zdania.
- Halo, pani redaktor, czy mogę... - wtrącił europoseł PiS. Jego słowa wywołały zdecydowaną reakcję Gozdyry. - Jak się pan zachowuje w ogóle? - stwierdziła.
Jacek Ozdoba w "Debacie Gozdyry". "Jest pan chamski"
Następnie między dziennikarką a politykiem wywiązała się dłuższa słowna utarczka, podczas której rozmówcy nie pozwalali sobie wzajemnie sformułować pełnej wypowiedzi.
- Wie pan co, ja się w ogóle nie denerwuje, tylko jest pan, powiem grzecznie, chamski - skomentowała w pewnym momencie Gozdyra. - Pani prawi tutaj nieeleganckie uwagi - skontrował polityk Prawa i Sprawiedliwości.
Kolejna gwałtowana wymiana zdań została zakończona przez dziennikarkę. - Próbuje pan rozbić program. Zadałam pytanie na temat zimy pięć minut temu, wykorzystał pan czas na kompletnie inną wypowiedź - stwierdziła.
Sytuacja, do której doszło w studio Polsat News, została także skomentowana przez prowadzącą w serwisie X.
"Nie pamiętam, żebym musiała aż tak zareagować. Ale europoseł Jacek Ozdoba nie dał mi dziś wyboru" - napisała.