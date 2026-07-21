W skrócie Kacper Płażyński zaprzeczył oskarżeniom Marcina Horały o stworzenie raportu oczerniającego prezydenta i wystosował przedsądowe wezwanie do przeprosin oraz zapłaty na rzecz fundacji.

Wewnętrzny konflikt w PiS objawia się sporem między Płażyńskim, Horałą i Müllerem, dotyczącym inicjatywy Mateusza Morawieckiego i wzajemnych zarzutów dotyczących ataków osobistych.

Jarosław Kaczyński wezwał do opanowania sporów w partii, a Mateusz Morawiecki w oświadczeniu podkreślił, że PiS stoi przed wyborem dalszego kierunku rozwoju.

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Kacper Płażyński poinformował, że podjął działania w związku z wypowiedziami Marcina Horały w Kanale Zero, który zarzucił mu stworzenie raportu oczerniającego prezydenta Karola Nawrockiego. Płażyński podkreśla, że nie jest autorem takiego dokumentu.

"Dziś wystosowałem (...) przedsądowe wezwanie do przeprosin i zapłaty 50 tysięcy złotych na rzecz fundacji Łączy Nas Polska. Cieszę się, że łgarstwo, które (Marcin Horała - red.) kolportował przez ostatnie półtora roku, będzie mógł zweryfikować sąd" - napisał Płażyński na platformie X.

Wewnętrzny kryzys w PiS. Posłowie spierają się o inicjatywę Morawieckiego

To kolejna odsłona wewnętrznych sporów w PiS. Nie jest to jednocześnie pierwszy spór pomiędzy Horałą i Płażyńskim. Niedawno pomiędzy posłami doszło do wymiany zdań w związku ze stowarzyszeniem powołanym przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

Zdaniem Płażyńskiego Morawiecki "chce stworzyć wrażenie, że jest wyrzucany z PiS", a tymczasem "jest odwrotnie". "W imię jedynie osobistych ambicji dzieli największa partię opozycyjną, jedyną, która może sprawić, że Donald Tusk straci władzę" - napisał.

W reakcji na wpis Płażyńskiego Horała zarzucił mu manipulację. "Jestem szczerze zszokowany personalnymi atakami i manipulacjami, których dopuścił się Kacper Płażyński wobec dużej grupy członków Prawa i Sprawiedliwości! Kacprze, Twój wpis przyjąłem z dużym smutkiem" - napisał.

Horale wtórował europoseł PiS Piotr Müller. "Kacprze, proszę Cię, nie podjudzaj, nie atakuj, nie rób tego" - zwrócił się do partyjnego kolegi. W odpowiedzi Płażyński stwierdził, że Horała zaatakował jego żonę i "nakłamał" na temat jej członkostwa w PiS. "W naszej kulturze, Marcinie, żon i dzieci się nie atakuje" - napisał.

Kaczyński apeluje do polityków PiS. Morawiecki wydał oświadczenie

Konflikt w PiS zaognił się po tym, jak Morawiecki zapowiedział, że jego stowarzyszenie "Rozwój Plus" będzie nadal funkcjonować. Tymczasem prezydium PiS przyjęło 15 lipca uchwałę w sprawie "zakazu działania oraz uczestnictwa członków partii PiS w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym".

Na spory w ugrupowaniu zareagował Jarosław Kaczyński.

"Apeluję do moich koleżanek i kolegów o chwilę oddechu i łyk zimnej wody. Wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje, zaciera ręce. Czy naprawdę chcemy dostarczać naszym oponentom powodów do satysfakcji?" - napisał prezes PiS na platformie X.

We wtorek Morawiecki wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że "PiS stoi dzisiaj przed wyborem - możemy zamknąć się w coraz mniejszym kręgu, mówić do już przekonanych (...) albo ponownie możemy stać się wielką partią". W ten sposób były premier przekonywał do słuszności swojej inicjatywy.





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