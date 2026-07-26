W skrócie Na profilu Michała Wosia w mediach społecznościowych pojawił się wpis uderzający w wiek Ryszarda Terleckiego. Publikacja spotkała się oburzeniem Pawła Jabłońskiego.

Do dyskusji dołączył Mateusz Morawiecki, który wezwał do zachowania szacunku i podkreślił, że prawica nie wygra wyborów, jeśli nie będzie wiarygodna i skuteczna.

Michał Woś wyjaśnił, że post został usunięty. Ponadto do publikacji miało dojść bez jego wiedzy. Głos w sprawie zabrali też Rafał Bochenek i Olga Semeniuk-Patkowska.

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Do kłótni pomiędzy politykami doszło po wpisie, który pojawił się na profilu posła PiS Michała Wosia na Facebooku. Zamieszono tam zdjęcie 76-letniego Ryszarda Terleckiego opatrzone wymownym opisem. Polityk ten znalazł się w gronie lojalnych wobec Mateusza Morawieckiego i jego stowarzyszenia Rozwój Plus.

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Na wpis zareagować postanowił Paweł Jabłoński. Członek stowarzyszenia Rozwój Plus ocenił, że są pewne granice, których nie powinno się przekraczać.

"Broniłem tu dopiero co przedwczoraj Michała Wosia przed represjami prokuratury Żurka. Broniłem go też wielokrotnie wcześniej - gdy stawiano mu absurdalne zarzuty ws. Pegasusa albo gdy prokuratura robiła pokazówkę, żeby zająć jego majątek. I cały czas to podtrzymuję: polityczne represje wobec posłów opozycji trzeba piętnować - i dalej będę to robił" - rozpoczął.

Jabłoński następnie stwierdził, że Woś to "chłopak ledwo ponad 30 lat, z niewielkim wciąż dorobkiem politycznym". "I ma czelność wyśmiewać się z wieku Ryszarda Terleckiego, jednego z najbardziej zasłużonych dla PiS-u polityków, represjonowanego przez komunę, wielkiego polskiego patriotę".

"A gnojek robi to tylko dlatego, że jego banda z Solidarnej/Suwerennej Polski teraz ten PiS przejęła - a Ryszard Terlecki się na to nie chciał zgodzić - i został z partii wypchnięty" - wskazał członek stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego.

Na sam koniec polityk podkreślił, że takie zachowanie jest "nie do zaakceptowania na czysto ludzkim poziomie". "Wielka szkoda, że takie rzeczy są w dzisiejszym PiS-ie tolerowane. Wstyd. Po prostu wstyd" - zakończył.

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Morawiecki zaapelował o opamiętanie. Woś starał się wyjaśnić sytuację

To jednak jeszcze nie koniec, ponieważ do sporu nawiązać postanowił sam Mateusz Morawiecki, który zaapelował do polityków o opamiętanie.

"Obrażanie, pogarda i brak szacunku to polityczne dno. Prawica nie wygra wyborów wojną we własnych szeregach. Wygra je tylko wiarygodnością, skutecznością i programem" - napisał na X były premier.

Na wpisy Morawieckiego i Jabłońskiego zareagował Michał Woś, który poinformował, że post dotyczący Ryszarda Terleckiego został "po krótkim czasie usunięty". Polityk ponadto nazwał go mianem "nieeleganckiego" i wyjaśnił, że publikacji dokonał administrator jego profilu na Facebooku, a nie on sam. "Po co dolewasz oliwy?" - zwrócił się Woś do Morawieckiego.

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Semeniuk-Patkowska wspomniała o "chłystku w krótkich spodenkach"

Do dyskusji przyłączyła się też Olga Semeniuk-Patkowska, która oceniła, że "Michał Woś jeszcze dwa dni temu nie powiedziałby pół słowa, ale jak widać wszelkie hamulce puszczają". Następnie przywołała ona wszystkie najważniejsze osiągnięcia i wydarzenia z życia Ryszarda Terleckiego.

"Ten patriota dziś jest wyśmiewany przez chłystka w krótkich spodenkach, który nie może się powstrzymać przed polityczną zemstą. Ciekawe czy byłby tak 'wyszczekany' kiedy jego szef uciekał z PiS - strach pomyśleć jak nazwałby Jarosława Kaczyńskiego. Dno i metr mułu" - napisała.

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Komentarz w sprawie zamieścił też Rafał Bochenek, który zwrócił się do Pawła Jabłońskiego i stwierdził, że politykowi "najłatwiej przychodzi obrażanie wszystkich dookoła i obrzucanie epitetami i inwektywami".

"Michał tę sytuację wyjaśnił, a ty ze swoimi agresywnymi wpisami brniesz w ślepą uliczkę. Nie za bardzo wiem, o co ci chodzi, przecież spiskowałeś od dłuższego czasu nad rozłamem - dopiąłeś swego, choć to bardzo szkodzi. Zajmij się swoim stowarzyszeniem i przestań atakować PiS, bo bez tej formacji politycznej i decyzji jedynego jej lidera nigdy nie znalazłbyś się w Sejmie. Słabe to i miałkie. Daj nam spokój, to Tusk jest wrogiem! No chyba, że przyjąłeś już zlecenie z drugiej strony, wówczas powodzenia nie życzę, bez odbioru" - napisał rzecznik partii Jarosława Kaczyńskiego.





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