Awantura przez komendą. Posłowie PiS niewpuszczeni do środka

Stołeczna policja potwierdziła we wtorek wieczorem zatrzymanie Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika, którzy przebywali w Pałacu Prezydenckim. Politycy zostali przewiezieni do Komendy Rejonowej Policji przy ul. Grenadierów.

Posłowie PiS niewpuszczeni na komendę. Czarnek zapowiedział zawiadomienie

Dodał, że komisariat jest otwarty. - Mieliśmy pełne prawo wejść do środka. Siłą nas wypychali z komisariatu. Dopuścili do nas prowokatorów. Nie reagowali na prowokatorów. To jest skandal - ocenił.