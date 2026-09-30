W skrócie Podczas urodzin Lecha Wałęsy w Warszawie doszło do sprzeczki, gdy dziennikarz jednej z prawicowych telewizji próbował zadawać pytania o dokumenty podpisane przez TW "Bolka".

Reporter usiłował zadać pytania byłemu prezydentowi mimo braku zgody z jego strony i został wyproszony z sali przez organizatorów imprezy.

Prokuratura umorzyła śledztwo dotyczące podejrzenia składania fałszywych zeznań przez Wałęsę, uznając, że w latach 70. był wtórnym analfabetą i nie mógł sporządzać długich rękopisów.

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Do zdarzenia doszło we wtorek w Muzeum Narodowym, gdzie odbywała się konferencja "Wolność w praktyce", zorganizowana z okazji 83. urodzin Lecha Wałęsy. Jeszcze zanim były prezydent wszedł do obiektu, został zaczepiony przez reportera wPolsce24.

- Tutaj mamy takie skany dokumentów, czy pan poznaje te dokumenty? - pytał dziennikarz, wskazując na dokumenty z donosami podpisanymi przez TW "Bolka".

- Pan sobie d...ę wytrzyj tym, bo do tego się to nadaje - odpowiadał Wałęsa.

Pytał o współpracę z SB. Awantura na spotkaniu z Lechem Wałęsą

Reporter nie dawał za wygraną i wszedł za Wałęsą do Muzeum Narodowego. Drogę próbował zagrodzić mu syn legendy Solidarności, Bogdan. - Pan się na mnie pcha. Odejdź człowieku, proszę odejść - mówił do pracownika stacji.

Ostatecznie udało mu się wejść na salę, w której znajdował się Wałęsa. Reporter ponownie próbował pytać go dokumenty, jednak w pewnym momencie z rąk wyrwał mu je syn byłego prezydenta.

- Proszę pana, żeby pan wyszedł na spokojnie. Proszę stąd wyjść - apelował Bogdan Wałęsa.

- Ale ja mam akredytację - argumentował reporter.

- Wiesz, co ja robię na tę twoją akredytację? To, co zwykle się robi na te rzeczy - ripostował syn działacza Solidarności.

"Wyrzuć go pan". Reporter prawicowej telewizji wyproszony z urodzin Wałęsy

Choć Wałęsa wielokrotnie wskazywał, że nie chce rozmawiać z pracownikiem prawicowej stacji, ten pozostawał nieugięty. Pytał o wtórny analfabetyzm byłego prezydenta i podtykał mu pod twarz mikrofon.

- Od...prz się człowieku. Chcesz, żebym ci potłukł to? - groził wyraźnie pobudzony były prezydent.

W pewnym momencie zwrócił się do obsługi imprezy. - Wyrzucicie go, czy ja mam go wyrzucić? Wyrzuć go pan, bo ja go wyrzucę - zapowiadał.

Ostatecznie organizatorom udało się wyprosić pracownika stacji z imprezy.

Wałęsa był analfabetą? Prokuratura umorzyła sprawę

W ubiegłym tygodniu prokuratura podjęła decyzję o umorzeniu śledztwa przeciwko Lechowi Wałęsie w związku z podejrzeniem składania fałszywych zeznań. Mowa o przesłuchaniu w warszawskim oddziale IPN, które miało miejsce w kwietniu 2016 roku Wałęsa - zeznający w charakterze świadka - pytany był o złożenie podpisów na dokumentach dotyczących współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa.

Były prezydent zaprzeczał, jakoby napisał większość ze wspomnianych dokumentów. Ostatecznie prokuratura uznała - opierając się m.in. na zeznaniach świadków - że Wałęsa nie mógł sporządzać w latach 70. długich rękopisów, bo był w tym okresie "wtórnym analfabetą".



