Awantura na pokładzie samolotu. Przerwano start, wkroczyły służby

Paulina Eliza Godlewska

Oprac.: Paulina Eliza Godlewska

Podróż jednej z pasażerek wtorkowego lotu z Krakowa na Rodos zakończyła się jeszcze przed startem maszyny. Z powodu awantury, która wybuchła na pokładzie, pilot musiał przerwać procedury przedlotowe. Na miejsce wezwano Straż Graniczną.

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Dwie osoby w odzieży ochronnej stoją przy schodach prowadzących do samolotu pasażerskiego.
Wulgarna pasażerka została wyprowadzona z samolotuKarpacki Oddział Straży GranicznejPUSTE

W skrócie

  • Start samolotu z Krakowa na Rodos przerwano z powodu incydentu z udziałem jednej z pasażerek.
  • Kobieta nie stosowała się do poleceń załogi i wykazywała agresję wobec personelu oraz innych pasażerów.
  • Straż Graniczna usunęła pasażerkę z pokładu, nałożyła mandat, którego nie przyjęła, a czynności wyjaśniające będą kontynuowane.
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We wtorek Karpacki Oddział Straży Granicznej poinformował o incydencie, do którego doszło na płycie lotniska w Krakowie-Balicach.

Na pokładzie jednego z samolotów, który z Krakowa miał odlecieć na grecką wyspę Rodos, wybuchła awantura.

Awantura na pokładzie. Pilot usunął pasażerkę z samolotu

Jedna z pasażerek od początku pojawienia się na pokładzie nie chciała stosować się do poleceń personelu. Kobieta kategorycznie odmawiała, m.in. wykonania procedur, które wpływają na bezpieczeństwo podróży.

Pasażerka nie tylko nie chciała wykonywać poleceń, ale reagowała z agresją oraz wulgarnym zachowaniem w stosunku do personelu oraz innych pasażerów.

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Wobec braku reakcji na kolejne upomnienia pilot podjął decyzję o usunięciu kobiety z pokładu. Na miejsce wezwano funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy eskortowali pasażerkę do hali przylotów.

Kobietę ukarano mandatem za "niewykonanie poleceń dowódcy statku powietrznego związanych z porządkiem na pokładzie". Ta jednak odmówiła przyjęcia kary. 

"Niezbędne czynności wyjaśniające w tej sprawie będą kontynuowane przez funkcjonariuszy w kolejnych dniach" - przekazał Karpacki Oddział Straży Granicznej.

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