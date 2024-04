- Pana pytania są obraźliwe i insynuacyjne - powiedział Mariusz Kamiński przewodniczącemu komisji ds. wyborów korespondencyjnych. W pewnym momencie rzekł do Jońskiego "pan jest świnią" i wyszedł z sali, by za kilka minut wrócić. - To jest ogromny skandal - komentował. Po wznowieniu posiedzenia dochodziło do kolejnych spięć. Były szef MSWiA pytany był m.in. o PWPW, niepodpisaną umowę czy słowa poprzednich świadków.