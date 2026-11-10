W skrócie Prezydent Karol Nawrocki mianował dziesięciu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie na wniosek szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Dowódca Operacyjny RSZ gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak awansował na generała broni, a gen. bryg. Rafał Miernik otrzymał stopień generała dywizji.

Uroczyste wręczenie aktów mianowania dla awansowanych oficerów zaplanowano na środę 11 listopada podczas centralnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

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Prezydent Karol Nawrocki, na wniosek ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, mianował dziesięciu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie - poinformowało we wtorek Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

BBN: Dziesięciu oficerów mianowanych na generałów

Awans na trzeci stopień generalski, generała broni, otrzymał Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych - gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak. Z kolei szef Zarządu Szkolenia P-7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. bryg. Rafał Miernik został awansowany na drugi stopień generalski - generała dywizji.

Na pierwszy stopień generalski - generała brygady - mianowanych zostało ośmiu oficerów. W grupie tej znaleźli się m.in. dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej płk Piotr Bieniek; zastępca Szefa Agencji Uzbrojenia płk Robert Frommholz oraz zastępca Prezesa Agencji Mienia Wojskowego płk Przemysław Gogoliński.

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Awans na pierwszy stopień generalski otrzymali również: dowódca 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej płk Mariusz Czeczko; dowódca 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych płk pil. Krzysztof Kwiatkowski; dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Tomasz Łysek; dowódca 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej płk Andrzej Magiera oraz szef Zarządu Organizacji i Zasobów Osobowych P-1 SGWP płk Bogdan Sowa.

Ceremonia wręczenia aktów mianowania odbędzie się w środę 11 listopada, podczas centralnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Nominacje generalskie tradycyjnie wręczane są oficerom przy okazji ważnych świąt państwowych - Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada, Święta Narodowego Trzeciego Maja i podczas Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia.



