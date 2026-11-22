W skrócie
- Autopay poinformowało, że cyberatak na ich infrastrukturę wykorzystywał automatyzację wspieraną przez AI i ostrzega inne firmy, że ten model ataku może zostać powtórzony.
- Banki, w tym BGK, Pekao i BNP Paribas, podejmują działania zabezpieczające, takie jak monitorowanie transakcji, blokowanie zagrożonych kart oraz wydawanie nowych klientom.
- Firma Autopay wysyła powiadomienia bezpośrednio do klientów, których dane mogły zostać objęte incydentem, podkreślając, że osoby bez wiadomości nie muszą podejmować działań.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
"Od 11 listopada pracujemy równolegle nad trzema sprawami: bezpieczeństwem klientów, wyjaśnieniem zdarzenia i przekazaniem rynkowi wiedzy o tym, jak przebiegał atak" - poinformowała Zuzanna Szybisty z biura prasowego Autopay, otwiera się w nowym oknie.
Dodała, że pełna chronologia i pierwotna przyczyna zdarzenia są nadal przedmiotem analizy, w tym kryminalistycznej, prowadzonej we współpracy z Prezesem UODO, Policją i CSIRT KNF.
Cyberatak na Autopay. "Może zostać powtórzony wobec innych"
Szybisty przypomniała, że do ataku nie wykorzystywano złośliwego oprogramowania ani phishingu, a przebieg zdarzenia miał cechy automatyzacji wspieranej przez AI.
"Ten model ataku może zostać powtórzony wobec innych. Obrona przed nim wymaga automatycznej reakcji liczonej w minutach, nie ręcznej analizy. Dlatego szczegółowy opis sposobu działania sprawców przekazaliśmy do CSIRT KNF, do dystrybucji w sektorze finansowym" - podkreśliła Szybisty.
Autopay o incydencie. Spotkanie w CSIRT KNF
Jednocześnie przedstawicielka Autopaya poinformowała, że we wtorek 17 listopada, na spotkaniu zorganizowanym przez CSIRT KNF, firma przedstawiła przebieg zdarzenia ponad 350 osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w instytucjach sektora finansowego. Natomiast w przyszłym tygodniu firma przedstawi wnioski z cyberataku branży e-commerce na zamkniętym spotkaniu. Ponadto Autopay na bieżąco wysyła partnerom biznesowym pisemną informację z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.
Firmy i instytucje zainteresowane wymianą doświadczeń w ochronie przed tego typu zagrożeniami mogą pisać na adres cybersecurity@autopay.pl.
Atak na Autopay. Zagrożone dane kart płatniczych. "Nie wskazujemy publicznie"
Na pytanie, czy istnieją przesłanki wskazujące na pochodzenie ataku z konkretnego państwa lub na powiązanie sprawców z konkretną grupą, Szybisty odpowiedziała: "nie potwierdzamy i nie zaprzeczamy". Zaznaczyła, że ocena, kto stoi za atakiem, należy do służb i organów, które prowadzą czynności w tej sprawie, i to one mogą przekazywać informacje na ten temat.
"Wśród danych, których może dotyczyć zdarzenie, są dane karty płatniczej użytej do płatności. Poszczególnych elementów tych danych nie wskazujemy publicznie" - podała przedstawicielka Autopay, w odpowiedzi na pytanie, czy wyciek objął numery kart, daty ważności oraz kody CVV/CVC.
Przypomniała, że każda osoba, której danych może dotyczyć zdarzenie, otrzymuje na ten temat powiadomienie od Autopay. "Kto takiej wiadomości nie otrzymał, według dotychczasowych ustaleń nie jest objęty zdarzeniem i nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań. Samo korzystanie z płatności Autopay nie oznacza, że zdarzenie dotyczy danej osoby" - zaznaczyła.
Wyciek danych z Autopay. Klienci mogą wysyłać maile
Osoby, które otrzymały powiadomienie, powinny natomiast regularne sprawdzać historię transakcji. Jeśli właściciel karty zauważy operację, której nie wykonywał, powinien niezwłoczne zgłosić to bankowi, który wydał kartę - podkreśliła.
Klienci Autopay mogą wysyłać pytania na temat incydentu na adres e-mail: klient@autopay.pl.
BGK reaguje ws. Autopay. "Kontaktujemy się z użytkownikami"
Do incydentu na swoich stronach internetowych odniosła się część banków. "W związku z wyciekiem danych u jednego z pośredników płatności (Autopay) doszło do ujawnienia danych użytkowników kart płatniczych. Kontaktujemy się z użytkownikami, których karty mogły brać udział w incydencie. Zastrzegamy ich karty, a następnie - bez dodatkowych kosztów - wydajemy nowe" - napisał Bank Gospodarstwa Krajowego, otwiera się w nowym oknie (BGK).
Media informowały, że podobne działania podjęło Allegro, otwiera się w nowym oknie, które poinformowało o prewencyjnym zastrzeżeniu wskazanych przez Visę karty Allegro Pay.
BNK Paribas, Bank Pekao i VeloBank po wycieku w Autopay
BNP Paribas przekazał na swojej stronie, że wzmocnił monitoring i zabezpieczenia transakcji kartowych. Podczas płatności internetowych klienci mogą być proszeni o dodatkowe potwierdzenie transakcji w usłudze "3D Secure" - zaznaczył bank.
Bank Pekao poinformował o zastosowaniu dodatkowych działań zabezpieczających wobec kart, których może dotyczyć incydent. Dodał, że właściciele tych kart otrzymają od Pekao indywidualną informację i zalecenia.
Z koeli VeloBank wskazał, że monitoruje sytuację i analizuje informacje dotyczące kart płatniczych, które mogły zostać objęte incydentem, a także podejmuje działania adekwatne do zidentyfikowanego ryzyka.
KNF reaguje na sprawę Autopay. Banki mogą blokować kartę
W ubiegłym tygodniu spółka Autopay poinformowała, że stwierdziła nieautoryzowany dostęp do infrastruktury oraz części danych dotyczących płatności przetworzonych przez spółkę.
Rzecznik KNF Jacek Barszczewski poinformował w piątek, że bank w oparciu o analizę ryzyka może zablokować kartę i wydać nowy, bezpieczny instrument; ograniczyć czasowo dostępność pewnych rodzajów transakcji kartowych (np. płatności w internecie) oraz przekazać odpowiednie instrukcje postępowania.
Jednocześnie - zdaniem Barszczewskiego - nie ma potrzeby samodzielnego występowania o wymianę karty wyłącznie w związku z informacją o incydencie. Jeśli bank uzna, że wymiana karty lub inne dodatkowe działania są konieczne, poinformuje o tym klienta.
Autopay to dostawca rozwiązań do obsługi transakcji elektronicznych i identyfikacji klienta.