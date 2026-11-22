W skrócie Autopay poinformowało, że cyberatak na ich infrastrukturę wykorzystywał automatyzację wspieraną przez AI i ostrzega inne firmy, że ten model ataku może zostać powtórzony.

Banki, w tym BGK, Pekao i BNP Paribas, podejmują działania zabezpieczające, takie jak monitorowanie transakcji, blokowanie zagrożonych kart oraz wydawanie nowych klientom.

Firma Autopay wysyła powiadomienia bezpośrednio do klientów, których dane mogły zostać objęte incydentem, podkreślając, że osoby bez wiadomości nie muszą podejmować działań.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

"Od 11 listopada pracujemy równolegle nad trzema sprawami: bezpieczeństwem klientów, wyjaśnieniem zdarzenia i przekazaniem rynkowi wiedzy o tym, jak przebiegał atak" - poinformowała Zuzanna Szybisty z biura prasowego Autopay, otwiera się w nowym oknie.

Dodała, że pełna chronologia i pierwotna przyczyna zdarzenia są nadal przedmiotem analizy, w tym kryminalistycznej, prowadzonej we współpracy z Prezesem UODO, Policją i CSIRT KNF.

Cyberatak na Autopay. "Może zostać powtórzony wobec innych"

Szybisty przypomniała, że do ataku nie wykorzystywano złośliwego oprogramowania ani phishingu, a przebieg zdarzenia miał cechy automatyzacji wspieranej przez AI.

"Ten model ataku może zostać powtórzony wobec innych. Obrona przed nim wymaga automatycznej reakcji liczonej w minutach, nie ręcznej analizy. Dlatego szczegółowy opis sposobu działania sprawców przekazaliśmy do CSIRT KNF, do dystrybucji w sektorze finansowym" - podkreśliła Szybisty.

Autopay o incydencie. Spotkanie w CSIRT KNF

Jednocześnie przedstawicielka Autopaya poinformowała, że we wtorek 17 listopada, na spotkaniu zorganizowanym przez CSIRT KNF, firma przedstawiła przebieg zdarzenia ponad 350 osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w instytucjach sektora finansowego. Natomiast w przyszłym tygodniu firma przedstawi wnioski z cyberataku branży e-commerce na zamkniętym spotkaniu. Ponadto Autopay na bieżąco wysyła partnerom biznesowym pisemną informację z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

Firmy i instytucje zainteresowane wymianą doświadczeń w ochronie przed tego typu zagrożeniami mogą pisać na adres cybersecurity@autopay.pl.

Atak na Autopay. Zagrożone dane kart płatniczych. "Nie wskazujemy publicznie"

Na pytanie, czy istnieją przesłanki wskazujące na pochodzenie ataku z konkretnego państwa lub na powiązanie sprawców z konkretną grupą, Szybisty odpowiedziała: "nie potwierdzamy i nie zaprzeczamy". Zaznaczyła, że ocena, kto stoi za atakiem, należy do służb i organów, które prowadzą czynności w tej sprawie, i to one mogą przekazywać informacje na ten temat.

"Wśród danych, których może dotyczyć zdarzenie, są dane karty płatniczej użytej do płatności. Poszczególnych elementów tych danych nie wskazujemy publicznie" - podała przedstawicielka Autopay, w odpowiedzi na pytanie, czy wyciek objął numery kart, daty ważności oraz kody CVV/CVC.

Przypomniała, że każda osoba, której danych może dotyczyć zdarzenie, otrzymuje na ten temat powiadomienie od Autopay. "Kto takiej wiadomości nie otrzymał, według dotychczasowych ustaleń nie jest objęty zdarzeniem i nie musi podejmować żadnych dodatkowych działań. Samo korzystanie z płatności Autopay nie oznacza, że zdarzenie dotyczy danej osoby" - zaznaczyła.

Wyciek danych z Autopay. Klienci mogą wysyłać maile

Osoby, które otrzymały powiadomienie, powinny natomiast regularne sprawdzać historię transakcji. Jeśli właściciel karty zauważy operację, której nie wykonywał, powinien niezwłoczne zgłosić to bankowi, który wydał kartę - podkreśliła.

Klienci Autopay mogą wysyłać pytania na temat incydentu na adres e-mail: klient@autopay.pl.

BGK reaguje ws. Autopay. "Kontaktujemy się z użytkownikami"

Do incydentu na swoich stronach internetowych odniosła się część banków. "W związku z wyciekiem danych u jednego z pośredników płatności (Autopay) doszło do ujawnienia danych użytkowników kart płatniczych. Kontaktujemy się z użytkownikami, których karty mogły brać udział w incydencie. Zastrzegamy ich karty, a następnie - bez dodatkowych kosztów - wydajemy nowe" - napisał Bank Gospodarstwa Krajowego, otwiera się w nowym oknie (BGK).

Media informowały, że podobne działania podjęło Allegro, otwiera się w nowym oknie, które poinformowało o prewencyjnym zastrzeżeniu wskazanych przez Visę karty Allegro Pay.

BNK Paribas, Bank Pekao i VeloBank po wycieku w Autopay

BNP Paribas przekazał na swojej stronie, że wzmocnił monitoring i zabezpieczenia transakcji kartowych. Podczas płatności internetowych klienci mogą być proszeni o dodatkowe potwierdzenie transakcji w usłudze "3D Secure" - zaznaczył bank.

Bank Pekao poinformował o zastosowaniu dodatkowych działań zabezpieczających wobec kart, których może dotyczyć incydent. Dodał, że właściciele tych kart otrzymają od Pekao indywidualną informację i zalecenia.

Z koeli VeloBank wskazał, że monitoruje sytuację i analizuje informacje dotyczące kart płatniczych, które mogły zostać objęte incydentem, a także podejmuje działania adekwatne do zidentyfikowanego ryzyka.

KNF reaguje na sprawę Autopay. Banki mogą blokować kartę

W ubiegłym tygodniu spółka Autopay poinformowała, że stwierdziła nieautoryzowany dostęp do infrastruktury oraz części danych dotyczących płatności przetworzonych przez spółkę.

Rzecznik KNF Jacek Barszczewski poinformował w piątek, że bank w oparciu o analizę ryzyka może zablokować kartę i wydać nowy, bezpieczny instrument; ograniczyć czasowo dostępność pewnych rodzajów transakcji kartowych (np. płatności w internecie) oraz przekazać odpowiednie instrukcje postępowania.

Jednocześnie - zdaniem Barszczewskiego - nie ma potrzeby samodzielnego występowania o wymianę karty wyłącznie w związku z informacją o incydencie. Jeśli bank uzna, że wymiana karty lub inne dodatkowe działania są konieczne, poinformuje o tym klienta.

Autopay to dostawca rozwiązań do obsługi transakcji elektronicznych i identyfikacji klienta.



