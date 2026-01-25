W skrócie Jerzy Owsiak poinformował, że 34. Finał WOŚP przebiega spokojnie, a aukcje charytatywne są bardzo aktywne.

Dotychczas zebrano ponad 69 milionów złotych, a zbiórka pieniędzy wciąż trwa.

W tym roku pieniądze przeznaczone są na diagnostykę i leczenie chorób przewodu pokarmowego u dzieci, a w zbiórkę zaangażowanych jest 1681 sztabów oraz 120 tysięcy wolontariuszy.

Prezes Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak na otwarcie konferencji prasowej podsumowującej pierwszą część dnia 34. Finału na rzecz gastroenterologii dziecięcej pokazał kartkę, którą otrzymał od działu PR-u fundacji. "Jest spokojnie" - brzmiała jej treść.

Zaznaczył, że "jak burza" idą aukcje charytatywne towarzyszące zbiórce. Jest ich ponad 54 tys.; potrwają do 16 lutego.

Po godz. 18 w niedzielę licznik na stronie WOŚP wskazywał, że dotychczas zebrano 70 562 981 zł.

Jerzy Owsiak przekazał, że prawie dziewięć tys. osób uczestniczyło na całym świecie w biegach charytatywnych WOŚP. Za środki zebrane z pakietów startowych (jeden kosztował 85 zł) fundacja kupuje pompy insulinowe dla kobiet w ciąży.

Odnosząc się do zarzutów pod adresem Orkiestry, jej prezes przypomniał, że fundacja nie wynajmuje sprzętu, lecz kupuje go i przekazuje szpitalom. Jerzy Owsiak zaznaczył, że od początku działalności WOŚP wyposażyła placówki medyczne w 81,5 tys. urządzeń za kwotę 2,6 mld zł. - To mówi samo za siebie, że przez te 34 lata, można powiedzieć śmiało, że przeciętnie każdy Polak miał z tym do czynienia - dodał.

Prof. Bohdan Maruszewski z zarządu WOŚP podkreślił, że sprzęt przekazywany placówkom przez fundację jest najwyższej jakości.

- Za pieniądze zebrane w czasie tego finału będziemy kupowali najnowocześniejszy sprzęt do diagnostyki i do leczenia metodami najnowocześniejszymi, jakie stworzono na świecie - zaznaczył.

Druga konferencja kierownictwa WOŚP zapowiedziana jest na godz. 21:15. Prezes Orkiestry przekazał, że fundacja nie ma w planach konferencji w poniedziałek, która przez lata była tradycyjnym podsumowaniem finału na kilkanaście godzin po jego zakończeniu.

- Ta atmosfera dobra, która panuje w Polsce, jest powodem, żeby już z niczego się nie tłumaczyć. Przez te 33 lata ciągle się z czegoś tłumaczyliśmy, komuś odpowiadaliśmy, ciągle kopaliśmy się z koniem. To się skończyło, robimy swoje, tak jak mamy na naszych wszystkich znaczkach: "A my, Polacy, robimy swoje". Tego się trzymamy - powiedział na zakończenie Jerzy Owsiak.

WOŚP w tym roku kwestuje pod hasłem "Zdrowe brzuszki naszych dzieci" na rzecz diagnostyki i leczenia chorób przewodu pokarmowego u dzieci. W zbiórkę angażuje się 1681 sztabów w Polsce i na świecie oraz 120 tys. wolontariuszy.

