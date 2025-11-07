Jak przekazał Stefan Krajewski, "są konkretne informacje", wedle których Rafał Romanowski miał ingerować w merytoryczne działanie departamentów.

Minister rolnictwa ocenił, że rychły "powrót działki" w Zabłotni do Skarbu Państwa nie kończy sprawy, a "wszystkie kwestie związane z zapadającymi decyzjami, w tym sama kwestia przekazania działki" będą wyjaśniane.

- Kontrola potrwa dwa tygodnie, aby te wszystkie wątpliwości wyjaśnić. Jej koniec zaplanowano na 13 listopada, wtedy też spotkamy się, aby podsumować ten audyt - kontynuował Stefan Krajewski. Drugie, oddzielne zawiadomienie do prokuratury, dotyczy postępowania ówczesnych władz Krajowego Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz dyrektora generalnego.

Afera z działką pod CPK. Pierwsze dymisje w KOWR

Piątkowa decyzja Stefana Krajewskiego związana jest ze sprawą działki w Zabłotni, którą opisała Wirtualna Polska. Według portalu w grudniu 2023 roku - czyli pod koniec trzeciego (dwutygodniowego) rządu PiS Mateusza Morawieckiego - resort rolnictwa zgodził się na sprzedaż przez KOWR Dawtony Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 ha, przez którą przebiegać miała linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK. Kwota transakcji wyniosła niespełna 23 mln złotych, obecnie warta jest (według szacunków) ponad 400.

Z ustaleń mediów wynika, że sprzeciw wobec tego ruchu zgłaszała spółka CPK, jednak nie przeszkodziło to w transakcji. Co więcej ówczesny minister rolnictwa Robert Telus spotykał się z szefem jednego z największych graczy na polskim rynku spożywczym. Ostatecznie transakcja doszła do skutku 1 grudnia 2023 r., krótko przed oddaniem władzy przez PiS. WP dowodzi również, że obecne władze KOWR są obciążone zaniechaniami w tej sprawie.

Działka w Zabłotni wraca do państwa. KOWR podpisał porozumienie

Po wybuchu afery pełniący obowiązki dyrektora audytu oraz p.o. dyrektorka kadr i kierowniczka w warszawskim oddziale terenowym KOWR zostali odwołani. Ponadto w środę w siedzibie agencji na warszawskiej Woli doszło do spotkania jej przedstawicieli z wiceprezesem Dawtony. Po niespełna dwóch godzinach Henryk Smolarz (szef KOWR - red.) ogłosił, że "doszło do porozumienia", a działka w Zabłotni zostanie wykupiona przez Skarb Państwa za pierwotną cenę.

- Przede wszystkim jestem rolnikiem i nie zależało mi na żadnych spekulacjach na tym gruncie. Tak jak wyraziłem w swoich pierwotnych oświadczeniach, od samego początku byłem zawsze otwarty na porozumienie i rozwiązanie tej sytuacji - mówił Piotr Wieglomas.

Wiceprezes Dawtony był dopytywany przez dziennikarzy, czy w trakcie spotkania pojawił się temat ewentualnej wymiany działki na inne grunty, które są w posiadaniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

- Nie, rozmawialiśmy o wykupie. Przede wszystkim rozmawialiśmy o rozwiązaniu głównej sytuacji, o tym, aby ten grunt wrócił w zasoby skarbu państwa, żeby móc realizować inwestycję strategiczną jaką jest CPK - odpowiedział Wielgomas, dodając, że działania w sprawie gruntów zostaną podjęte niezwłocznie.

